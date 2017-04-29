Вернутся ли США к доктрине Монро?

Американских сторонников Трампа, разочаровавшихся в нем после ударов по Сирии и военных выпадов против Северной Кореи, на неделе порадовала новость о поддержке отечественного производителя. «Покупай американское, нанимай американцев», - так коротко назвал свой указ американский президент. Новой администрацией анонсирован целый ряд мер, среди которых увеличение доли американских товаров при оформлении госзакупок правительственными ведомствами. И это лишь начало борьбы за поддержку американского производителя. Теперь руководство министерств и ведомств сможет пересмотреть торговые соглашения с другими странами, если они предусматривают приобретение слишком больших объемов иностранной продукции. Только когда Америка сконцентрируется в экономике и политике на своих собственных национальных интересах, мир вздохнёт с облегчением

Такие шаги президента полностью соответствуют предвыборному лозунгу «Americafirst» и ожиданиям рядовых американцев, которые устали от бесконечных интервенций по всему миру и именно поэтому поддержали Трампа. Речь фактически идет о новом издании старого доброго американского изоляционизма в духе знаменитой доктрины президента Монро «Америка для американцев».

Широко известно, что в избирательную кампанию Трампа вкладывали свои деньги известные американские миллиардеры из республиканского лагеря: Мерсеры и Кохи. За группой высочайшего уровня политтехнологов и специалистов по сетевым технологиям стояли теневые фигуры олигархов семьи Мерсер. Хозяин нескольких хэж-фондов Роберт Мерсер не жалел денег на поддержку американских правых консерваторов и изоляционистов последние 20 лет. Издание Bloomberg в прошлом году так охарактеризовало этого человека: «Роберт Мерсер является одним из самых богатых, скрытных, влиятельных и реакционных республиканцев США». Лишь официально и только на федеральные предвыборные кампании он в сумме потратил более 30 млн. долларов. А в последней кампании Мерсер сначала спонсировал общественное движение против избрания Хиллари Клинтон, затем переориентировал его в поддержку сенатора Круза, а после, когда последний проиграл на праймериз, поменял вместе со своими пиарщинами слоган кампании и поддержал тогда еще кандидата в президенты Трампа: «Make America great again».

Хозяева огромной сети предприятий Koch Industries братья Чарльз и Дэвид Кохи пообещали потратить до 400 млн. долларов во внутренней политике США, чтобы отстоять свои финансовые интересы. В течение двух предыдущих лет «сеть Кохов» уже потратила около 250 млн. долларов на политику, включая поддержку кампании Дональда Трампа. Эти и другие воротилы американского бизнеса вложились в политику, не из бескорыстных идеалистических побуждений, а чтобы защитить свои финансовые интересы в схватке с финансистами и глобалистами, выстроившимися за кандидатом от демократов Хиллари Клинтон.

Сам политический изоляционизм в США имеет длинную историю, но наиболее влиятельные его представители в неформальном объединении «Движение чаепития» в рамках Республиканской партии. Среди современных изоляционистов-республиканцев можно назвать Рона Пола и его сына Рэнда Пола, Патрика Бьюкенена, Джесси Хэлмса, Курта Велдона, Пола Вайрихи и так далее. Известный «старый» изоляционист Роберт Тафт активно выступал против вовлечения США во Вторую мировую войну, а впоследствии критически относился к созданию блока НАТО и вооруженной поддержке антикоммунистических режимов в Европе и Азии.

Опросы общественного мнения сейчас показывают, что более половины американцев не видят необходимости нанесения бомбовых ударов по Сирии и бряцания оружием вблизи северокорейских берегов. Влиятельным СМИ все труднее объяснять обществу, почему американские военные должны поддерживать ценой собственной жизни порядок во всем мире, даже когда национальной безопасности ничего явно не угрожает. В то же время победа Трампа вызвала бурю энтузиазма в России ровно потому, что за него голосовала та Америка, которую мало волнует защита прав человека в России и желание наказать руководство КНДР. За Трампа голосовала самобытная и почвенная Америка. Отсюда и другой главный лозунг избирательной кампании – «Drainthe swamp», то есть «Осушить болото». Под болотом здесь понимается теневые окологосударственные финансовые структуры, олигархическое лобби, связь спекулянтовWallstreet с чиновниками и силовиками. Это самое болото и задавало тон всей внешней и внутренней политике США.

Другой очень важный пункт для всех американских изоляционистов – борьба с банковской олигархией, подчинившей себе не только финансовую систему, но и ключевые СМИ, политиков и деятелей культуры. Например, один из кандидатов в президенты на прошлых выборах Рон Пол последовательно выступает за национализацию ФРС. Он и его сторонники считают, что защита внешней торговли США или инвестиций в зарубежные страны не оправдывают агрессивную внешнюю политику.

В то же время американский изоляционизм не чужд борьбе за свободы, отстаивание национальных интересов и милитаризм. Однако они рассматриваются иначе, чем в условном лагере демократов-интернационалистов:

1) США должны быть построить «крепость Америку», мощную и неприступную систему обороны от внешнего врага, чтобы гарантировать свою безопасность; Речь идет о новом издании американского изоляционизма в духе знаменитой доктрины президента Монро «Америка для американцев»

2) в этом случае никакая страна не станет нападать на прекрасно защищенные США;

3) США не должны вмешиваться в зарубежные конфликты в ущерб своей обороноспособности;

4) вмешательство в войны угрожает диктатурой со стороны правительства[1].

Подводя итоги краткого обзора, можно сказать, пожалуй, о единственном мирном способе построения многополярного мира вместе с США. Лишь тогда, когда Америка будет сконцентрирована в экономике и политике на своих собственных национальных интересах, многие народы смогут вздохнуть с облегчением, ведь не только военные вмешательства, но и революционные вспышки по всему миру тоже напрямую поддерживаются сторонниками американской интервенции – новыми революционерами , о которых мы писали ранее. В конце концов, разгром нью-йоркской транснациональной корпоратократии и банкократии выгоден в равной мере российскому и американскому народам.