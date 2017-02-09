Новая статья военного корреспондента «Комсомольской правды» стала поводом для серьёзной дискуссии

В сети разгорелись не слабые споры по материалу военкора Дмитрия Стешина «Донбасс – муки за всех» , на тему: почему Россия не смогла адекватно ответить Украине после очередного ее расстрела Донбасса.

Убери русофобию и весь смысл существования «украинской нации» исчезает

Материал не единичный, подобные публикации и разговоры идут с лета 2014 года, и написан он не в стиле Стешина. Поползли слухи, дескать — это вообще не мысли Стешина, а задание редактора, но так как меня рядом не стояло, и оставим слухи бабкам.

Вся публикация крутиться возле главного: «Возьмет и внезапно обрушит складывающиеся отношения с мировым центром силы?». Тут же, Дмитрий зачем-то приплел Президента России Владимира Путина и его Мюнхенскую речь, говоря о некой сделке с Дональдом Трампом, ради которой Украине позволительно нарушать наше воздушное пространство к Крыму и бомбить Донбасс.

Уважаемый Дмитрий и его сторонники, давайте отойдем от конспирологии и найдем хоть одно заявление Главы нашего государства, в котором он высказывал надежды на заключение сделки с Трампом. Надежды на большую адекватность, нежели бабка Клинтон — да, но в каком месте шла речь про «дружбу, жвачку, кукурузу»?

О некой сделке действительно много говорили среди руководящего аппарата страны, но в рамках Гайдаровского форума. Перечисляем их: глава правительства Дмитрий Медведев, вице-премьер Игорь Шувалов, бывший минфин и лидер «Болотной» Алексей Кудрин, главы Сбербанка и ВТБ. Вот там да — куча надежд на «добрую Америку», которая поймет, какие они хорошие и начнет снимать санкции. Шувалов даже предлагал первыми начать отменять контрсанкции, дабы показать нашу добрую волю, но кто-то более разумный его осадил. К слову, Президент уж дал понять коллеге из Штатов, что он думает об обмене ядерного потенциала России на отмену санкций, и довольно прохладно относится к будущей встрече. Тем для обсуждения много, но ждать сиюминутного прорыва не стоит — не это ли раз за разом говориться в его и Пескова сообщениях?

Зачем там Мюнхенская речь, так бы и писали, что ВСУ самым подлым образом попыталось разрушить мечты экономического блока нашего правительства по привлечению инвестиций для планирующейся приватизации. Но мы не поддадимся на эту жуткую провокацию и будем прогибаться дальше, дабы нас там оценили, и может даже похвалили один раз.

Совершенно непонятны два полностью противоположных утверждения. С одной стороны: «Не будет сейчас на Донбассе долгожданного. Смерти - будут. Долгожданного - нет. Не прилетят самолеты. Не ударят ракеты», а с другой: «”Люди в вышиванках” обязаны выполнять “Минские соглашения”, под которыми подписались. И точка. Даже если эти соглашения ведут их к политическому краху». Люди в Донецке интересуются тем временем - «а кто тогда их заставит исполнять? ОБСЕ? Трамп? Меркель? Волшебник в голубом вертолете?»

Зачем Киеву что-то исполнять, если оно ему и не выгодно — сколько денег воровать не станет, и за это ничего не будет? Или Вы уважаемый Дмитрий серьезно считаете, что гибель пары сотен своих солдат вызовут слезу у Порошенко? Да чем больше их там поляжет, тем больше он ими торговать в Берлинах будет.

Зачем в материале добавлены слова, вроде «геополитики». «Но люди в нашей планетарной геополитике совсем другие», — пишет Дмитрий. Не знаю, насколько он специалист по геополитике, но можно список сих великих специалистов? Просьба не вмешивать сюда опять же Президента, приписывая ему свои мысли вместо его собственных — он нигде не говорил о ненужности Украины. Зато еще в 1919 году один из отцов геополитики, как таковой — Маккиндер выделял Украину, как «точку опоры» в создании лимитрофных государств по границе России. Далее эту тему развивали Спикмен, Коэн, Киссинджер, Хантингтон и, конечно, Бжезинский. И ни один из реальных корифеев геополитики не говорил о неважности Украины, от слова совсем. Другое дело, что ее никто не рассматривал, как самостоятельного игрока, а вот как основной инструмент по сдерживанию России — да. Собственно, здесь и не нужно быть семи пядей во лбу — сейчас много замечательных учебников и пособий по данному предмету.

«Потому что человеку, играющему “в долгую”, а также много-много миллионной группе людей, которая за ним стоит, нужна вся Украина. В братском, привычном виде. Вся! Только без нормальной такой, вдумчивой и суровой "работы над ошибками", обратно в дружную семью народов принимать ее никто не будет. Хватит, принимали уже пару раз. И оба раза - "на колу мочало, начинай сначала», — продолжил Дмитрий.

Вот тут сразу несколько вопросов к уважаемому военкору. Во-первых, почему Дмитрий не проводил работу над ошибками с 1991 по 2000? Был ли он на баррикадах Белого дома в 1993? Почему Дмитрий Стешин не организовал партизанский отряд по борьбе с ельцинщиной? Неужели ограничивался только граффити? Или пришедший в результате госпереворота алкоголик Ельцин с «допускающим смерть 30 миллионов» помощником Гайдаром сильно отличаются от пришедших в результате Майдана алкоголика Порошенко с допускающим «смерть унтерменшей» Яценюком? Или может сильно отличаются советники из ЦРУ Чубайса, от советников из ЦРУ Гройсмана? Или может не жила тогда российская экономика по указке МВФ, набирая кредитов для погашения кредитов, загоняя страну дальше в долги, а по соровским учебникам мне рассказывали о неоднозначной фигуре генерала Власова? Давайте не будем себе врать, просто за 16 лет оно забылось, как это было у нас в России. Стали ли мы за эти годы «криптовласовцами»?

Теперь о «хватит уже принимали пару раз». Стесняюсь спросить, куда Дмитрий Вы принимали Украину? Если же здесь речь идет о Переяславской Раде и государстве времен Алексея Михайловича, то бишь Третьему Риму, как гаранту народов Православных, так то было как раз воссоединение русского народа, ибо ни о какой Украине речь вообще не шла.

«Той Великий Государь, Царь християнский, сжалившися над нестерпимым озлоблением православныя церкви в нашей малой России, шестьлетных наших молений безпрестанных не презривши, теперь милостивое своё Царское сердце и нам склонивши, своих великих ближних людей к нам с Царскою милостыо своею прислати изволил, которого естьли со усердием возлюбим, кроме», — говориться в Выписке из Статейного списка бывших в Переясловле у Гетмана Богдана Хмельницкого российских послов: Ближнего Боярина Василия Бутурлина, Окольничего Ивана Алферьева и Думного Дьяка Лариона Лопухина. И потомки тех русских затем так разошлись по остальной Руси, и Великой, и Белой, что тут сразу как бы и не скажешь, кто есть кто. Корни у каждого пятого точно найдутся.

Второй раз, вероятно, считаете вступление Украинской ССР в СССР, так и тут, как Вы знаете, с принятием довольно непонятно вышло — перед тем, как взять всю УССР в нее сначала запихнули ДКР, а это и Харьков, и Днепропетровск, и Запорожье. Да и короткая история Одесской советской республики, которую после освобождения тоже впихнули в Украину, говорит о многом. Опять же, Дмитрий, все это Вы знаете и без меня, а то и лучше меня. Тогда к чему разговор?

Самое интересное, выпихнули то Украину из дружной семьи народов как раз в Беловежской пуще, против высказанной на референдуме воли народа. Равно, как и нас с Вами не спросили, хотим ли мы жить в Ельцинской России или нет.

«В идеале - через смену власти, почти бескровно. И в этом направлении тоже работают», — спасибо, повеселили от души. Буквально вспомнился 2012 год, когда я от «Народного собора» первый раз приехал в Луганск и узнал, что пророссийские организации России не нужны от слова совсем. Можете поинтересоваться у Андрея Пургина или Тихона Гончарова, как они нас тогда представляли — чуть ли не посланниками Путина, потому что в Луганске и Донецке тогда люди дико хотели верить, что они — русские, нужны России. Что, борясь за ее интересы на местах с кучей НКО, сектами, Теффтами и далее, далее, далее у них за спиной Великая держава. А державу представляли Белгородское отделение «Народного Собора», евразийцы, да еще с пяток общественных объединений без какой-либо власти. И не Вам мне рассказывать, что в это время посол Зурабов весело зажигал с паном-другом Порошенко. Тот самый Зурабов, который лоббировал друга Порошенко, как лучший шанс для России. Помните, еще Лавров в декабре 2014, когда вы от украинских обстрелов на Донбассе прятались, об этом говорил.

«Не могу сказать, что у нас есть какие-либо сложности в контактах с президентом Украины Петром Порошенко, по крайней мере на уровне руководителей двух стран. Идет регулярный диалог. Я в контакте со своим коллегой, министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Считаю, что у нас установились тесные деловые связи» , – заявил Лавров.

И кто же теперь там работает, когда актив подполья либо в СБУ, либо в России? Неужели опять Зурабов? Или закрывавший русские школы в Донецке и бежавший оттуда от Русской Весны, а ныне представитель Донбасса на росТВ Левченко? Может, я и правда ничего не знаю, а вам докладывают напрямую из кабинета президента или штаба ФСБ, то тогда да. Иначе, судя по происходящему от меня в 6 км, там работает кто угодно, от китайцев до американцев, кроме России.

И последнее, про «20-30 миллионов криптобандеровцев». Я жил и живу на границе с Украиной и без всяких экспертов видел, как их растили. Год за годом им под видом украинства навязывали интегральный национализм Дмитрия Донцова во всей его красе. Вы ведь знаете, что главной мыслью всего этого украинства Донцова — «Украина не будет жить в мире, пока на Востоке существует Московско-азиатское царство» или как ныне модно говорить Мордор. Этому учат с детского сада, читая детям про подвиги «Чотирех нявкістив». Это продолжается в школе, это льется из ТВ и интернета. Как раз тех голодных пары десятилетий достаточно, чтобы взрастить поколение 20-летних, которым даже родители не говорили, что там, на востоке живут братья, зато знающих, что демонов из Мордора надо убить любой ценой, освободив «украинские земли Белгорода, Ростова, Кубани». Есть ничто иное, как уничтожение «Московской орды». Без этого у него просто нет Украины — убери оттуда русофобию и весь смысл существования «украинской нации» исчезает.

Так вот — пока там нет 20-30 миллионов криптобандеровцев, но если Россия засунет голову в песок и будет ждать «гуляй-поля» или взрыва АЭС, то они там появятся. И вот тогда все ваши предсказания про укроИГИЛ, для которых весь смысл жизни будет в отравлении водопровода в Крыму или подрыве дома в Москве. Они уже в прошлом году пытались, но пока их мало и ловят. Когда их станет миллионы, же никакого ФСБ не напасешься. Тут картинка пострашнее курдской вырисовывается и все равно, что-то решать будет надо. Конечно, для рядового жителя Москвы или Новосибирска, все сказанное гораздо менее актуально. Кажется, что все далеко и до них дойдет, хотя до Москвы всего то 600 км с небольшим, чуть больше суток пути, но Вы то Дмитрий, далеко не рядовой житель Москвы или Новосибирска? Вы ведь всё это видели своими глазами, Вам же уши закладывало от «исходящего добра» на Донбассе и теперь пишете в стиле — да пусть они там все хоть до Реутово спалят, лишь бы хлеб не дорожал. Пишете, понимая, что они не остановятся, и все равно тешите душу домохозяйкам.

Президент уж дал понять коллеге из Штатов, что он думает об обмене ядерного потенциала России на отмену санкций

Не мне Вам рассказывать, Дмитрий, сколько было упущено на Украине из-за разгильдяйства и коррупции группы наших чинуш. Не мне Вам рассказывать, как легко можно было «попросить» Януковича разогнать Майдан и вообще ничего этого не допустить. Не мне рассказывать, как легко было явиться Януковичу в Харьков и поднять весь Юго-Восток. Не мне говорить, как легко было не допустить нынешнюю бойню на Донбассе. Не мне Вам рассказывать, что свято место пусто не бывает, и там, откуда уйдем мы, туда всегда приходят «партнеры», оставляя за собой Донбассы и Алеппо.

Не мне все это говорить — практически везде, где был я, были и Вы. Вот все могу понять, прочитай это я у «московского политолога из центра Карнеги», но Вам к чему было писать этот «криптобандеровский» бред в стиле Обозревателя? Зачем рерайтить их, переписывая это для россиян, понять не могу.

Может и правда, того - редактор попросил…