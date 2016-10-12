За что боролись, на то и напоролись

Дело была давно, в году эдак в 2007 заканчивая худграф, когда на фоне сытой страны среди творческих кругов с ума сходили по перфомансам, да гремела арт-группа «Война»: кошками кидалась, на маршах голосила. Начиналось-то все с самых лучших побуждений, с разговоров о терапевтической пользе этих самых перфомансов, о праве на самовыражении, выпуске пара и преодолении в себе «быдла». И не надо плакаться, всё прекрасно, успокойтесь девочки — это же перфоманс, вы же этого так хотели…

Вот это выслушивала и ваша покорная слуга, перед защитой диплома и честно говорила: «Девочки, вас же будут просто бить. Не дай Бог вам добиться от властей права на самовыражение. Вы не боитесь, что выражаться будете не только вы, но и вас?».

Честно, не боялись, они ведь будущее, лучшие люди, творческие личности и «быдло» не посмеет.

Шли годы. Пока мои более продвинутые сокурсницы шли по пути «самосовершенствования» и рукоплескали «Войне» в музее, «Пуськам» в храме, Павленскому на площади, моя скучная особа укатила в глубинку, вышла замуж за ватника и мракобеса, родила двух девочек, короче «ломала себе жизнь», как могла. Пути наши разошлись, и не прочитай я ярое возмущение срывом последних выставок, то и дальше жить нам в параллельных вселенных.

Бедный Малевич «в гробу перевернулся». Он хоть и сделал «революцию» в искусстве, но по сравнению с современными «гениями» незаметно прошло, просто появилось направление кубизм. Невозможно представить Малевича, пытающегося поджечь здание ФСБ или прибивающего свое достоинство на Красной площади. Вместо этого он рисовал свой «Черный квадрат».

Современное искусство сравнимо с желтой прессой, чем больше шума и скандалов, тем интересней, но смотреть не на что. А реально талантливые художники, для фанатов перфомансов неинтересны и скучны, пишут природу, натюрмортики, а не танцуют в церкви и не чудят.

Однако же, открываю ленту Фейсбука и вижу эпическую речь уже тридцатилетней дамы о «беспределе и издевательстве» над людьми, которые приехали «нести свет», а их мочой и краской. Ах, а, возмущений-то, сколько на тему, как же можно срывать картины (которые, правда, распечатанные фото, но то уже молчи, правда) — это варварство, безумие, невежество. И пишет это та, которая год назад доказывала, что поджигать дверь в ФСБ — это акт политической протестной культуры, как и прибивать достоинство на Красной площади, а демонстрировать дерьмо на выставке — это самовыражение художника. В таком случае и поливать мочой не варварство, а протест против выставки в художественной галерее .

Это же ваши друзья придумали семь лет назад, разве нет? Вы же придумали эти правила, вы же хотели полной свободы самовыражения и кричали о недопустимости государства в ее ограничении, теперь радуйтесь — вы своего добились. То, что еще не появилась «арт-группа», которая не просто обольет Улицкую зеленкой, а сделает это в рамках акции: «Удавись зеленая жаба» — дело времени. Как дело времени художественный погром выставки убийц и выскотворческое обливание мочой европейского любителя детской клубнички.

Подождите девочки и будут вам дальше и натягивание трусов геям на головы, и многое другое, выставки только начало. Дальше вас будут просто бить, в рамках творческого самовыражения, разумеется, и исключительно по принципам «дзен-буддизма. Короче, все как вы и завещали народу почти десять лет назад.

И не надо плакаться, всё прекрасно, успокойтесь девочки — это же перфоманс, вы же этого так хотели…