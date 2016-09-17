Повсеместное внедрение в Саудовской Аравии демократии по западному образцу невозможно, поэтому угроза распространения ваххабизма еще долго будет оставаться актуальной

Угрозы, исходящие из стран Ближнего и Среднего Востока

Главными акторами в вопросе внешних исламистско-террористических угроз Югу России выступают многочисленные экстремистские неправительственные религиозно-политические организации (НРПО), «благотворительные» фонды, общества и иные структуры ряда государств мусульманского Востока, главенствующую роль среди которых играет Королевство Саудовская Аравия.

Наиболее активными спонсорами северокавказских исламистов явились пять стран Персидского залива: Королевство Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман, Катар, и Бахрейн.

Саудовская Аравия стремится стать безусловным лидером мусульман всего мира, включая и российский юг. Будучи одной из наиболее богатых стран мира, Саудовская Аравия затрачивает значительные средства на реализацию этих внешнеполитических задач. Важную роль в выполнении этих функций государством играет министерство по делам ислама, верообращения и ориентации, которое создало около 25 саудовских исламских центров за рубежом, в том числе в Москве, направило несколько тысяч проповедников примерно в 90 стран мира. В этих же целях активно задействованы многочисленные международные исламские структуры, большая часть которых создана и функционирует при финансовом и организационном участии Саудовской Аравии.

Цели деятельности этих организаций, официально заявленные в их учредительных документах, довольно схожи и, как правило, не выходят за рамки оказания материальной помощи отдельным гражданам, общественным и религиозным объединениям, а также содействия в организации религиозного просвещения.

Вместе с тем, в российской прессе и научной литературе звучало немало негативных оценок таких отделений и фондов на территории РФ. В частности, отмечалось, что оказание ими гуманитарной помощи сопровождалось созданием разветвленной сети организаций, финансируемых Саудовской Аравией, особенно активно стремящейся содействовать увеличению роли ислама в общественной жизни на постсоветском пространстве и, тем самым, прямо или косвенно закрепить свое присутствие там.

Действительно, представительства находящихся под сильным саудовским влиянием таких организаций, как Всемирная исламская лига, Всемирная ассамблея исламской молодежи, Международная исламская организация спасения (МИОС - «Аль-Игаса»), Всемирный высший совет по делам мечетей (ВВСДМ), Международная ассоциация благотворительной помощи «Тайба», осуществляли на территории РФ, по существу, подрывную деятельность, оказывая финансовую помощь исламистским организациям Северного Кавказа, включая Чечню. Тем самым они нарушали официально провозглашенный властями Саудовской Аравии принцип невмешательства во внутренние дела других государств.

Наиболее известной и влиятельной среди вышеназванных организаций является Лига исламского мира - ЛИМ (в русскоязычных публикациях иногда именуется как Всемирная исламская лига, Рабита аль-алям аль-ислами), которая была создана Королевством Саудовская Аравия в 1962 году в качестве одного из инструментов для проведения своей внешней политики. Своей главной задачей ЛИМ считает укрепление политических позиций мусульманского духовенства, расширение контактов между исламскими организациями, выработку общих теологических обоснований по важнейшим политическим вопросам, борьбу в защиту прав мусульманских меньшинств и оказание влияния на их организации в различных странах мира. Штаб-квартира ЛИМ расположена в Мекке. Всего в ней представлены исламские организации более чем ста стран мира, а объектом ее контактов и воздействия в этих странах выступают неправительственные организации (общины, учебные заведения, мечети и т. п.). Там, где они не конституированы, Лига их создает.

Лига исламского мира, как и другие исламские организации, действующие под эгидой Саудовской Аравии, призвана решить проблему реального доминирования этого государства в мире ислама. Поэтому главными целями ЛИМ и является поддержка исламских легальных и до событий 11 сентября 2001 года нелегальных неправительственных религиозно-политических организаций в различных странах мира с тем, чтобы обеспечить расширение влияния Саудовской Аравии в исламском мире и на международной арене. Для этого акцент делается на обеспечение поддержки с их стороны королевскому режиму Саудовской Аравии, в частности посредством консолидации усилий исламских организаций на борьбу с левыми и любыми другими антисаудовскими идеологиями.

Именно Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной (но не официальной) идеологии в Саудовской Аравии. В числе получателей саудовской помощи, осуществляемой по каналам ЛИМ и других неправительственных исламских организаций и учреждений, фигурировали экстремистские Исламский фронт спасения (Алжир), движения «Нахда» (Тунис) и «Хамас» (Палестинская автономия), организации «Братьев-мусульман» Египта, Сирии, Иордании, Судана и т. д., а также экстремистские исламские организации на Северном Кавказе. Такого рода операции, как правило, осуществлялись через дочерние организации ЛИМ.

В конце 1999 года в Кувейте была создана неправительственная «Организация исламского спасения Чечни» («Муназзамат ал-игаса ал-исламийа ли Шешен»), которая, однако, не была официально зарегистрирована в своей стране. В задачи этой организации, которая замыкалась в Чечне на известного в прошлом международного террориста Хаттаба, входили сбор средств, вербовка наемников и переправка их в Чечню через Турцию, Азербайджан, Дагестан. За одну операцию в течение трех суток удавалось переправлять до 100 тыс. долларов США. По данным российских спецслужб, члены другой кувейтской религиозной организации «Возрождение исламского наследия» («Ихъяъ ат-Турас ал-исламий») - перечислили на счет центра «Кавказ» 40 тыс.долларов («Ихья Ат-Турас Ал-Ислами» известна тем, что активно распространяет идеологию ваххабизма и является одной из наиболее радикальных мусульманских организаций Кувейта, поддерживающей различные радикальные исламские группировки Афганистана, Средней Азии и Северного Кавказа).

В Йемене также отмечалась активизация радикальных исламских кругов в поддержку исламистов Дагестана и Чечни. В силу внутриполитических и социально-экономических причин (сепаратизм шейхов крупных племенных конфедераций, кризис официальной идеологической доктрины, тяжелое экономическое положение в южных провинциях) власти Йемена не могут в полной мере контролировать деятельность местных и приезжих исламистов. Кампанию по сбору средств развернули представители йеменского объединения в защиту реформ («ал-Ислах»). Так, за первые десять месяцев 1999 года «ислаховцами» было собрано около 4,5 млн. долларов, которые через Исламский банк переправлялись в Саудовскую Аравию, а оттуда - на Северный Кавказ.

Во время чеченских кампаний в Ливане также отмечалась поддержка исламистов, главным образом, со стороны неправительственных религиозно-политических организаций (НРПО). Так, шейх Тахер Махмуд ал-Муршиди, создатель и глава террористической группировки «Бригада Халеда Исламбули» (по имени организатора успешного покушения на президента Египта Анвара Садата в 1981 году, повешенного впоследствии египетскими властями), выделил группу наемников.

Особое место среди арабских стран в деле оказания помощи Дагестану, наряду с Чечней, заняла Иордания. В Иорданском Хашимитском Королевстве проживает большое количество мухаджиров (эмигрантов) из Северного Кавказа, которые во второй половине XIX века эмигрировали в пределы Османской империи, после завершения Кавказской войны (1818-1864). В Иордании дагестанцы и чеченцы (и большое количество адыго-абхазского населения) проживают в городах Амман, Сухна, Сувейлах, Зарка. Там они издают журналы «Ал-Ихаъ» («Братство»), «Ал-Ваха» («Оазис»). В Иордании действует ряд культурных и гуманитарных северокавказских ассоциаций, в частности, Чеченское благотворительное общество, Общество друзей Чечено-Ингушетии. По мнению обозревателей, эти организации вели сбор конфиденциальной информации о Российской Федерации.

Но это не значит, что Иордания проводила антироссийскую политику на государственном уровне. Однако радикальные исламские круги в Иордании приняли активное участие в сборе средств для Чечни. Иорданское отделение «Братьев-мусульман» с начала 1999 года собрало около 20 млн. долларов США, которые поступили в Бакинский офис «ал-Харамейн», а затем - в Чечню и Дагестан. За один раз по горным тропам курьерами перевозилось до 100 тыс. долларов под видом пожертвований местным общинам, школам, мечетям и т. д. Информацию о сборе в Иордании 20 млн. долларов на нужды исламистов и чеченских боевиков подтвердили представители МИД России.

Активно на Юге России действует и турецкая «Нурджулар», членами которой являются радикально настроенные турецкие исламисты. «Нурджулар» - это суфийское братство, которое было организовано религиозным фанатиком, шейхом Бадиаззаманом Саидом Нурси (1870-1960). В настоящее время его возглавляет Фатуллах Гюлен, деятель, во многом схожий с покойным Осамой бин Ладеном. Долгое время его организация действовала в Турции легально, контролируя около 30% экономики страны, а также многие турецкие СМИ.

По оценкам турецких экспертов, исламский капитал, поддерживающий общину Гюлена, достигает 50 млрд. долларов. Его поддерживают более 500 фирм, среди которых финансовая группа «Азия-финанс» и медиа-холдинг «Заман». Группа Гюлена контролировала в целом 88 фондов (вакуфов), 20 обществ, 128 частных школ, 218 фирм, 129 учебных курсов, интернаты для учащихся, а также 17 печатных органов, газету с тиражом 250 тыс. экземпляров, телестанцию, две радиостанции с вещанием на всю страну, финансовую организацию с беспроцентным кредитованием, страховое общество.

Однако в итоге «Нурджулар» была запрещена турецкими властями, которые выразили обеспокоенность растущим влиянием этой организации в самой Турции. Дело в том, что братство исповедует не только пантюркистскую, но и исламистскую идеологию, тесно связана с террористической организацией «Серые волки».

В различных регионах России «Нурджулар» действовала через созданные ею фонды «Торос», «Толеранс» и «Уфук», а также фирмы «Серхат» и «Эфляк», решая «широкий спектр задач в интересах турецкой разведки». На Северном Кавказе активистами «Нурджулар» осуществлялся сбор информации о происходящих в регионе процессах, велась пантюркистская и панисламистская обработка российской молодежи, проводились пропагандистские акции, изучались кандидаты на вербовку в целях формирования протурецкого лобби в местных властных структурах, проникновения в правоохранительные органы и общественные объединения. Эта секта тесно взаимодействовала с действующими в Турции организациями, оказывающими помощь бандформированиям в Чечне (в том числе с фондом «Кавказ»). Но интересы «Нурджулар» выходили далеко за рамки чеченского конфликта. Только в 2002 году органами безопасности России была пресечена деятельность более 50 функционеров секты «Нурджулар», которые уже обосновывались в республиках Башкортостан, Дагестан и в Карачаево-Черкесии.

Подытоживая, можно отметить, что наиболее активными спонсорами северокавказских исламистов явились пять стран Персидского залива: Королевство Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман, Катар, и Бахрейн. Однако большое количество наемников приходило не только из арабских стран, но и из других мусульманских государств, таких, как Турция, Пакистан и т. д.

Криминализации Грузии, превращении ее территории в плацдарм международного терроризма, безусловно, способствует социально-экономическая ситуация в республике, не внушающая оптимизма.

Согласно экспертным оценкам, массированная и скоординированная деятельность различных субъектов исламистского движения на территории России во многом объясняется, в том числе, и их поддержкой национальными спецслужбами соответствующих исламских государств. Как подчеркивают исследователи, международное исламское движение является излюбленным детищем спецслужб мусульманских стран, а также порой стоящих за ними далеко неисламских хозяев.

Только в конце 90-х годов Саудовская Аравия и идущие в фарватере ее внешнеполитических устремлений другие исламские страны, прежде всего, монархии Персидского залива, стали пересматривать свое отношение к деятельности подконтрольных им исламистских структур, в первую очередь отделений ряда международных исламских организаций, в других государствах, в том числе и в России. Однако это произошло во многом под давлением Алжира, Египта, Индии и Туниса, еще в 1994 году потребовавших от Саудовской Аравии прекратить поддерживать негласные контакты с отдельными радикальными исламскими группировками и оказывать им финансовую помощь. Однако реальный демонтаж саудовских исламистских структур в результате мощного нажима Соединенных Штатов начался только после 11 сентября 2001 года.

Деятельность саудовских властей по пресечению религиозного экстремизма и терроризма значительно усилилась после терактов в Эр-Рияде 13 мая 2003 года, в ходе которых ударные группы боевиков и смертников на грузовиках со взрывчаткой совершили нападения на жилые кварталы города, где проживали не только саудовцы, но и иностранцы. В результате погибло 35 и было ранено свыше 200 человек.

Согласно экспертным оценкам, перспективы борьбы против религиозного экстремизма и его террористической составляющей в саудовском королевстве достаточно неопределенны. Местные спецслужбы пока не противостоят экстремистским и террористическим группировкам с необходимой степенью активности и результативности, особенно в деле пресечения финансирования их деятельности.

В этих условиях часть духовенства через свои организации продолжает спонсировать незаконную, противоправную деятельность. По сообщениям иностранных СМИ, клерикалы и даже некоторые принцы используют часть своих немалых капиталов для поощрения распространения радикального ислама. Не прекращено полностью финансирование и оказание других видов содействия исламским экстремистским организациям за рубежом, в том числе палестинским ХАМАС и «Исламскому джихаду». Одновременно и само правительство, опасаясь внутренних осложнений, не желает обострять отношения с ваххабитским духовенством, многие представители которого оказывают упорное сопротивление проведению в стране реформ, прежде всего в сфере общественных отношений.

Одновременно приходится констатировать, что и само саудовское общество в своем подавляющем большинстве остается очень консервативным и религиозным, что благоприятствует деятельности консерваторов от ислама и препятствует внедрению в сознание значительной части населения реформистских идей. Поэтому повсеместное внедрение в королевстве демократии по западному образцу не может стоять сегодня на повестке дня и подобное положение, по всей видимости, сохранится еще на протяжении длительного времени. Более того, вопрос о темпах и приоритетных направлениях преобразований является очень сложным и деликатным. Причем большинство экспертов сходится в том, что только эволюционное развитие является единственно приемлемым для Саудовской Аравии, как впрочем, и для большинства других стран мусульманского Востока.

Угрозы, исходящие из государств Южного Кавказа

В соседних с Россией странах создавались и создаются в настоящее время плацдармы и опорные пункты терроризма. Так, в свое время в Азербайджане действовала сеть учебных лагерей для детей с преподавателями-арабами. Помимо преподавательской деятельности, они занимались распространением религиозной литературы, видеокассет и т. д. в Дагестане, Чечне. Азербайджанский плацдарм до сих пор является составной частью «глобальной интифады».

Азербайджанские ученые-исследователи указывают, что в целом в Азербайджанской Республике треть всех действующих мечетей контролируется ваххабитами. Хотя по данным официального Баку, в республике нет официально зарегистрированных ваххабитских организаций, но в ее северных и центральных районах действуют «ячейки» ваххабитов, число которых достигает нескольких тысяч человек.

По данным СМИ, территория Грузии по-прежнему используется бандформированиями в качестве базового района. По имеющейся информации, в Панкисском ущелье, а именно в селениях Джокола, Дуиси и Нижнем Омало Ахметского района Грузии была рассредоточена большая часть отрядов полевых командиров.

Напомним, что руководство Грузии неоднократно пыталось разыграть «чеченскую карту» в своих интересах. Так, в 1996-1999 годах Тбилиси тесно контактировал с Грозным: Чечню посетили делегации парламента Грузии, а Тбилиси - высокопоставленные эмиссары чеченского руководства. С ведома официальных властей с 1997 года в Грузии действует так называемое «Полномочное представительство Ичкерии». Оно стало разветвленной структурой, которая под прикрытием распределения гуманитарной помощи среди беженцев из Чечни координирует финансовую и материальную подпитку чеченских боевиков. Тогда же чеченские полевые командиры начали «осваивать» Панкисское ущелье в Ахметском районе Грузии.

Криминализации Грузии, превращении ее территории в плацдарм международного терроризма, безусловно, способствует социально-экономическая ситуация в республике, не внушающая оптимизма. Пока просвета в преодолении экономического хаоса и упадка не видно. Невиданными размерами и темпами процветает коррупция, безработица. Наблюдается массовая эмиграция грузин за пределы республики в поисках работы, в основном - в Россию, где, по некоторым данным, проживает не менее 1 миллиона грузин.

После 11 сентября 2001 года грузинское руководство оказалось в сложнейшем положении: с одной стороны, труднее стало потворствовать международным террористам, так как сейчас приходится оправдываться не только перед Россией, но и перед США и в целом перед международным сообществом. С другой стороны, Саакашвили был вынужден заигрывать с террористами, засевшими в Панкисском ущелье, из-за внутриполитической слабости, опасения «обозлить» боевиков, в том числе имея в виду и личную безопасность. С учетом этих двух факторов руководство Грузии стало лавировать в поисках выхода из сложившейся ситуации, робко пытаясь навести порядок, что сопровождалось заигрыванием с террористами.