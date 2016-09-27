27 сентября, вторник | evrazia.org |  Добавить в закладки |  Сделать стартовой
б.Украина | Интервью | Аналитика | Политика | Регионы | Тексты | Обзор СМИ | Геополитика | Кавказ | Сетевые войны
Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
В этом году свой «золотой» юбилей отмечает один из престижных факультетов Донецкого национального университета – экономический. За 50 лет «Наш Эконом», как его с любовью называют преподаватели, студенты и выпускники, занял прочные позиции в рейтингах попу Калиниченко: Мы осознали свою идентичность
ДНР: Осознать идентичность"
Карательная операция киевской хунты на Донбассе привела к тому, что значительная часть объектов инфраструктуры и жилых домов в регионе была частично или полностью разрушена. Без крова остались тысячи человек. В настоящее время, несмотря на продолжающиеся Восстановление под обстрелами
Восстановление под обстрелами"
Вот уже больше трёх лет Донбасс и, в частности, Донецкая народная республика, устойчиво ассоциируются с войной. Это и понятно – боевые действий продолжаются, интенсивность их, к сожалению, не спадает. К призрачной «линии соприкосновения» со стороны, подко Экономика и война
Экономика и война"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Следующим шагом будет мученичество, новые катакомбы, жертва жизнью во имя Христа, живого Бога, Бога, всегда - а не только в прошлом! - находящегося рядом с нами и в нас самих К новым катакомбам
Прорыв к Небесной Церкви возможен всегда"
Борьба подразумевает личную вовлеченность и готовность к самопожертвованию ради великой и подчас недостижимой цели «Дело прочно, когда под ним струится кровь»
Быть солдатом!"
Власть имеет право и на диктатуру как на техническое средство для решения определенных задач «Демократия» - понятие многоликое
Демократия?!"
Нынешнюю «мейнстримовскую» социологию, политологию, экономику можно назвать криптоматиками – то есть дисциплинами, которые скрывают реальность, а не анализируют ее Жизнь под сукном
На что никогда не выдадут гранты"
Каждый молодой человек должен сделать выбор - либо он безвольный объект истории, либо ее субъект, диктующий жизни свою волю Пора вернуть эту землю себе
Пора вернуть эту землю себе"
После публикации 27 июля 2016 года на портале Северо-Кавказского новостного агентства – СКФОNews статьи «Традиционный анклав – как реальная альтернатива ИГИЛ» (ИГИЛ, ДАИШ террористическая организация, деятельность которой на территории РФ запрещена), спор Интертрадиционал
Интертрадиционал"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Это, в сущности, был и есть флаг брокеров, маклеров, эксклюзивных дистрибьютеров, архитекторов саморазрушающихся финансовых пирамид и топ-менеджеров нефтегазовых монополий День торговли
Бело-сине-красный триколор по-прежнему символизирует торговлю"
Стараниями «оранжевых властей» Украины темные фигуры украинской истории были возвращены из мрака прошлого и попытались взять реванш у внуков страны, участвовавшей в разгроме фашизма Степан Бандера: искусство мифологизации и героизации
Холуй нацистов ухитрился стать героем Украины"
Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
Держи подвалы и порох сухими"
В условиях продолжающихся на Донбассе военных действий, одним из первостепенных и жизненно важных для многих жителей региона является вопрос гуманитарной помощи, которая поставляется как из Российской Федерации, так и от некоторых международных и обществе Гумпомощь под контролем
Гумпомощь под контролем"
 АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ
Наталья МакееваНаталья Макеева: Не в своей стихии
Американцы вознамерились взяться за Солнце – геополитические и метафизические аспекты казуса
Андрей ИрышковАндрей Ирышков: Снайпер и момент дзэн
Не всякий воин стремится в убийстве врага достигнуть момента наивысшего счастья и обрести себя
Валерий КоровинВалерий Коровин: Путин и «линия Примакова»
Ситуация вокруг Донбасса указывает, что сторонники геополитической субъектности России и жёсткого отстаивания своих стратегических интересов потерпели поражение от сторонников слабой, ситуативной политики государства-корпорации
Александр ДугинАлександр Дугин: Мечтать не вредно - утопии как двигатели человеческой истории
Человеку без утопии существовать невозможно - в конечном итоге на первый взгляд ненужная, далекая, недосягаемая утопия становится чем-то практически необходимым и совершенно неотъемлемым от нас
Сергей КривошеевСергей Кривошеев: Против глобализации - «Основы православной культуры» в школах как гарант сохранения суверенитета
Учиться защищать свою страну, свой народ, свою православную веру необходимо с раннего возраста - пришло время введения во всех школах России курса «Основ православной культуры»

 Шариатское правление в Чечне и его последствия
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей 10 сентября 2016, 09:00
Версия для печати
Добавить в закладки
Даже в годы противостояния федерального центра и Чечни никто в чеченском обществе возможность создания исламского государства всерьез и не воспринимал

Попытка введения шариата в Ичкерии предпринималась непосредственно перед первой российско-чеченской войной 1994-1996 годов. На позиции введения шариатского правления находились некоторые члены муфтията и печально известного Мехка кхела (Совета страны).

Тогда президент Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев прямо поставил перед Ахматом Кадыровым, тогда еще заместителем муфтия Чечни, вопрос: «Пришло ли время ввести нам в республике шариат?» Сам Кадыров впоследствии отозвался об этой идее так: «Я знал, что среди определенной части парламента и правительства активно протаскивалась идея введения в Чечне шариатского правления. Причем больше всех об этом кричали те, кто вообще не разбирался в тонкостях ислама и его положениям о общественном и государственном устройстве». Свое отрицательное отношение по данному вопросу Кадыров высказал прямо. Судя по его утверждению, Дудаев ожидал от него именно такой ответ, и после этого «страсти вокруг шариатизации Чечни ... постепенно поутихли».

После так называемой победы боевиков в августе 1996 года пришедшие к власти силы, формально возглавляемые Яндарбиевым, избрали курс на демонтаж светских институтов в Чечне и создание религиозно-политических структур.

С участием эмиссаров из арабского востока ичкерийские политики становились на путь новой исламизации Чечни. Активными участниками этого процесса были Фатхи Шашани, Зелимхан Яндарбиев, Мовлади Удугов, Ислам Халимов, Шамсуддин Батукаев, Иса Умаров. В 1995 году в ходе военных действий Шамсудин Батукаев, уроженец села Пригородное Чечни, совместно с Фатхи настаивал на введении шариата в Чечне. Батукаев в годы советской власти был направлен на обучение в Исламский институт, находившийся в Ташкенте. Окончив его, он вернулся на родину, занял пост заместителя муфтия мусульман ЧИ АССР. В годы советской власти, находясь на второстепенных ролях, он вел себя незаметно и особо не проявлял. В конце 80-х годов ХХ века в Грозном выходит книга, в которой с позиций ислама подвергается к критике атеистическое мировоззрение. В период существования режима Дудаева Батукаев попал под полное влияние ваххабитов. В 1995 году, Дудаев не отличавшийся симпатией к исламу, издает указ об организации шариатских судов в Ичкерии, председателем Верховного шариатского суда назначается Батукаев, а его членом - Кадыров.

В ходе первой войны в Чечне дудаевцы захватывали глав местных администраций, сотрудничавших с федеральными структурами и совершали над ними суды по шариату. Таких случаев в Чечне было достаточно много. Вынуждали родственников похищенных людей выплачивать большие суммы денег, используемых для приобретения вооружения. Боевиками полевого командира Ахмеда Закаева были похищены, а затем и подвергнуты наказанию по шариатскому суду известный чеченский писатель Муса Ахмадов и начальник РОВД Октябрьского района Грозного Султан Сатуев.

После так называемой победы боевиков в августе 1996 года пришедшие к власти силы, формально возглавляемые Яндарбиевым, избрали курс на демонтаж светских институтов в Чечне и создание религиозно-политических структур. Издав соответствующий указ, Яндарбиев упраздняет светские суды в Чечне и образовывает Верховный шариатский суд и районные шариатские суды. Руководителем Верховного шариатского суда был назначен Батукаев. А такие члены Верховного шариатского суда, как Гариб Шашани, Абдурахман Шашани, Багаутдин Кебедов, являлись ваххабитами. Членом Верховного шариатского суда был родной дядя Батукаева, Хусейн Батукаев, он относился к вирду Кунта-Хаджи, но при этом мирно уживался с ваххабитами. Руководителями всех районных шариатских судов становятся либо ваххабиты, либо их ближайшие сторонники. Шариатские судьи ускоренное обучение проходили в исламском центре Гудермесе, руководимого Кебедовым, который имел тесные контакты с Яндарбиевым.

По поводу образования шариатских судов в Ичкерии Яндарбиев пишет: «Всем памятно, наверное, с каким воодушевлением принял чеченский народ переход на полное шариатское судопроизводство и упразднение всей светской судебной системы в самом конце 1996 года, в том числе и другие шаги государственного руководства в этом направлении». Дальше он сообщает, что не было «единого взгляда на вопрос об исламском государстве и исламе в целом». И продолжает: «Но народ был настроен однозначно».

На самом деле не было никакого воодушевления и однозначного отношения по поводу введения шариатского судопроизводства. Возможность создания исламского государства в Чечне никто всерьез и не воспринимал. В обществе не было однозначной позиции о введении шариатского правления и создания исламского государства. Наоборот, простые граждане и образованные люди выражали сомнение в необходимости создания исламского государства. Открыто высказывались суждения, что чеченское общество не подготовлено для введения шариатского суда, шариатского правления и исламского государства. Многие верующие и традиционное чеченское духовенство полагали, что для введения шариата в Чечне не сложились соответствующие условия. Традиционное чеченское духовенство не поддерживало идею создания в Чечне исламского государства, мотивируя свое несогласие тем, что в обществе отсутствуют подготовленные знатоки шариата. Тем не менее, без учета общей духовно-культурной ситуации в Чечне Яндарбиев издает свой указ о введении в Чеченской Республике Ичкерия Уголовного Кодекса - шариат.

Вместе с ваххабитами Яндарбиев форсировал процесс навязания шариата чеченскому народу. Когда в 1997 году в ходе передачи власти Аслану Масхадову, в связи с состоявшими президентскими выборами в Чечне, Яндарбиев заявил, что «вручает» вновь избранному президенту полностью состоявшееся исламское государство. Этим высказыванием он выдавал желаемое за должное. Вопреки его желанию, исламское государство в Чечне так и не было создано. Экономическая, политическая и культурная реальность, сложившаяся в период «правления» Яндарбиева, ничего общего не имела с исламским государством.

Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации. В Чечне практически не было глубоко подготовленных шариатских судей. Но на шариатских судах выносились многочисленные приговоры, в том числе, и расстрелы. Были расстреляны за прелюбодеяние мужчина и женщина, молодой человек, убивший беременную женщину и девушку в Октябрьском районе Грозного, а также был расстрелян житель селения Бачи-юрт, убивший односельчанина.

Вопиющий непрофессионализм, взяточничество, несправедливость - черты, обнаруженные шариатскими судьями в Чечне. Ситуация сложилась такая, что верующие осуждали их деятельность, высказывались в пользу светских судов, считая их более справедливыми. Об этих процессах, протекавших в Чечне, собственный взгляд имеет Хож-Ахмед Нухаев, утверждающий: «Но помимо советского судопроизводства, которое десятилетиями пытается навязать нам Россия, в самой Чечении в последние годы появилась хорошо организованная сила, пытающаяся сделать то же самое, но с "исламских" позиций, что делает ее более опасной». Эту силу он называл «ихванами не помнящими родства», понимая под последними ваххабитские группы. Осенью 1998 года Заводской шариатский суд отменил своим решением преподавание философии в Грозненском нефтяном институте, мотивируя это тем, что на занятиях по философии изучаются труды Карла Маркса и Фридриха Энгельса. После принятия такого решения даже ректорат института вынужден был прервать преподавание философии в вузе. Только вмешательство Масхадова, заявившего, что «отмена преподавания философии равносильно удалению мысли из мозга», позволило возобновить преподавание курса философии, но без изучения марксистских идей.

Что позитивного дали правосознанию чеченцев шариатские суды в Чечне? В обществе сложилось устойчивое неприятие деятельности шариатских судов. Сами судьи вызывали у мусульман негативные отношения в силу их низкого профессионализма и предрасположенности к взяточничеству. Малоимущие верующие понимали, что в случае спора с состоятельными людьми им через шариатский суд не добиться справедливости. На это как-то указал и Шамиь Басаев, критикуя по местному телевидению деятельность Верховного шариатского суда Ичкерии. Некто Рамзан из Курчалоя, став Председателем Верховного шариатского суда, за короткий промежуток времени превратился в состоятельного человека: купил джип, построил двухэтажный дом. Шариатские судьи в Чечне оказались не в меньшей степени падкими на земные блага, чем представители светских судов, которых они обвиняли в коррупции, взяточничестве и несправедливости.

3 февраля 1999 года президент Ичкерии Масхадов под давлением оппозиции, состоявшей из Басаева, Яндарбиева, Удугова, полевых командиров, освобожденных им от занимаемых должностей, вводит в Чечне полное шариатское правление. Им лично был зачитан соответствующий указ о введении на всей территории Чечни шариатского правления, который вступил в силу 4 февраля. Высшим органом власти по указу объявлялась Шура во главе с Масхадовым. Сразу же после выступления по телевидению Масхадова в эфир вышел Басаев, заявивший, что «наконец-то Масхадов принял ислам, и он отныне не является президентом». Действительно в конституции Ичкерии такой политический институт как Шура не был отражен. Встав во главе Шуры, Масхадов сам себя лишил должности президента, фактически совершил государственный переворот, изменив форму государственного правления. Вместо светского правления, зафиксированного в Конституции Ичкерии, он ввел шариатское правление, не предусмотренное в главном Зконе Ичкерии.

Применение шариата как публичного права в масхадовской Ичкерии и части Дагестана породили больше проблем для общества, которое многими десятилетиями формировалось вне исламско-идеологической системы.

Находясь в политическом конфликте с Масхадовым, Басаев создает собственную Шуру - высший орган духовной власти и пригласил в качестве ее члена. Тем самым переход к религиозному правлению в Чечне фактически привело к двоевластию. Басаев не скрывал свой притязания на власть, во всяком случае Шариатское правление, объявленное Масхадовым, давало политическим экстремистам и религиозным радикалам в Чечне возможность установить религиозные порядки в расколотом чеченском обществе.

Против указа Масхадова выступил спикер парламента Ичкерии Руслан Алихаджиев, признавший его несоответствие Конституции Ичкерии. В свою очередь Верховный Шариатский суд, возглавляемый Батукаевым, издал фатву, приостанавливающую деятельность Парламента Ичкерии. По объяснению Майрбека Вачагаева, пресс-секретаря Масхадова, шариатское правление было введено, чтобы выбить «религиозную карту» у ваххабитов, обвинявших Масхадова противником создания исламского государства. По замыслу Масхадова, введенное им в Ичкерии шариатское правление должно было автоматически превратить его в духовного лидера чеченского народа, сохраняя за ним духовную и политическую власть. Против игр Масхадова с шариатским правлением открыто выступил муфтий Ахмат Кадыров, не скрывающий свою позицию о преждевременности введения шариата, непрофессионализма членов шариатских судов.

С нашей точки зрения, Масхадов осознано шел на замену светского социально-политического устройства в Чечне на исламско-шариатское правление. Совершив такой шаг, Масхадов не смог успешно вести игру на поле оппозиции, так как ни он, ни общество не были готовы для этого. Он толком не знал ни правил этой игры, ни ее сути. Масхадов не сумел перехватить инициативу у исламистской оппозиции во главе с Басаевым, которая ставила цель создания объединенного исламского государства Ичкерии и Дагестана.

Летом 1999 года религиозно-политическая оппозиция во главе с Басаевым предприняла попытку устранения с должности Масхадова. Басаев и Хаттаб, разоружив охрану Масхадова, ворвались в его кабинет с целью принуждения его добровольно отказаться от должности президента. Решительное противодействие Руслана Гелаева предотвратил переворот в Ичкерии. В связи с попыткой переворота в Грозном возник антибасаевский митинг, на котором присутствовало более 15 тысяч человек.

Митингующие демонстрировали поддержку Масхадова и предлагали ему начать решительную борьбу против ваххабитов. Однако даже имея поддержку от населения, он не решился принять меры против оппозиции, а Басаев и Хаттаб не рискнули на переворот в Чечне. Впрочем, оппозиция не желала отказаться от плана переворота в Дагестане. Для его реализация в начале августа 1999 года Хаттаб, Басаев и подконтрольные им военные группировки под предлогом оказания помощи окруженным ваххабитам Кебедова вошли в Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана. Некоторые эксперты считают, что эта акция была якобы поддержана Масхадовым. С нашей точки зрения, она была проведена вопреки мнению руководства Ичкерии. Это подтвердил и Гелаев, выразивший резкое недовольство провокационным походом Басаева и Хаттаба в горный Дагестан. Отвечая Гелаеву за осуждение своих действий, Басаев заявил, что его дагестанские «братья-мусульмане» заверили в том, что в случае прибытия боевиков из Чечни их поддержат дагестанские джамааты.

Масхадов осуждал провокационный поход в Дагестан, хотя и не решился объявить свою позицию в российских и зарубежных СМИ. Но требование руководства России осудить «агрессоров» и выступить против них Масхадовым было отвергнуто. В СМИ, с подачи руководства страны, нагнеталась чеченофобия, в ходе которой чеченцы изображались в качестве главных врагов России, а силовые структуры в Москве и во многих городах начали преследования чеченцев. В сентябре-октябре 1999 года только в одной Москве были задержаны, арестованы более 3 тысяч лиц чеченской национальности. Многие из них были осуждены на различные сроки тюремного заключения.

Военное командование России после разгрома ваххабитов в Дагестане перенесло боевые действия на территорию Чечни. Идеологическим обоснованием новой войны в Чечне явился тезис о необходимости ликвидации международного терроризма, свившего гнездо в Чечне, а президент Масхадов был приравнен к Хаттабу, Басаеву и другим террористам Отдельные представители силовых структур, а также СМИ на весь мир распространяли информацию о том, что накануне басаевско-хаттабовской провокации в Ичкерии с инспекторской проверкой находился Осама бин Ладен.

Подведя итог, важно отметить, что применение шариата как публичного права в масхадовской Ичкерии и части Дагестана породили больше проблем для общества, которое многими десятилетиями формировалось вне исламско-идеологической системы. Боясь быть обвиненными в вероотсупничестве, многие граждане-мусульмане не решались публично выступить против введения шариата, который был фактически создан мусульманскими юристами на протяжении первых трех веков ислама. Этот шариат без учета современных сложных экономических, политических и этнокультурных реалий, существующих на Северном Кавказе насильственно навязывался местным традиционным обществам.

Шариатское правление в Чечне, попытки ваххабизации во многом закрытых чеченских и дагестанских традиционных обществ и создания «кавказского халифата», религиозно-политический авантюризм и экстремизм исламистов, порождавшие противоречения, столкновения между верующими разных духовных ориентаций и между ними и органами государственной - привели к неоправданным человеческим страданиям, явились серьезными факторами угрозы для общества и государства.


Вахит Акаев  
Комментарии:
Оставить комментарий (1)
Представьтесь

Ваш email (не для печати)

Введите число:
Что Вы хотели сказать? (Осталось символов: )
система комментирования CACKLE
27 сентября 2016, 00:25

Великобритания грозит новыми санкциями России из-за авиаударов ВКС РФ по ДАИШ

Лондон рассмотрит вопрос введения новых санкций против России из-за помощи Москвы законному сирийскому правительству в борьбе с исламистами запрещенных в РФ террористических группировок «Исламское государство» (ДАИШ) и «Джебхат ан-Нусра».
26 сентября 2016, 21:57
вице-премьер Крыма Руслан Бальбек

Хунта объявила в розыск депутатов Госдумы из Крыма и Севастополя

Генеральная прокуратура киевской хунты возбудила уголовные дела по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) в отношении депутатов Государственной Думы РФ VII созыва, избранных 18 сентября 2016 года по общепартийным спискам и одномандатным округам в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.
26 сентября 2016, 21:43
Президент Франции Франсуа Олланд

Толерантности Олланда наступил конец: лагерь беженцев в Кале сровняют с землей

Президент Франции Франсуа Олланд наконец-то внял мольбам жителей портового города Кале на севере страны и заявил о предстоящем закрытии действующего там крупнейшего лагеря беженцев.
26 сентября 2016, 21:30
заместитель комитета ВРУ по вопросам евроинтеграции Андрей Артеменко

Прозрение? Соратник Ляшко разочаровался в ЕС и призвал к диалогу с Россией

Депутат Верховной Рады Украины от Радикальной партии Олега Ляшко, заместитель комитета по вопросам евроинтеграции Андрей Артеменко призвал киевскую хунту переориентироваться с Европы и США на Россию и страны СНГ.
26 сентября 2016, 21:16
Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская

Из прокурора в законодатели: Поклонская переезжает из Крыма в Москву

Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская, ставшая одним из символов Русской Весны, 26 сентября 2016 года написала заявление об увольнении с должности в связи с избранием депутатом Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия».
26 сентября 2016, 15:58
лидер Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), член Исполнительного комитета Мирового антиимпериалистического союза молодежи Андрей Коваленко

Коваленко: «Мировой жандарм» должен платить и каяться

Американский однополярный мир умирает в предсмертных конвульсиях, но мировая элита не ослабляет хватку, в результате чего продолжает литься кровь в Донбассе, Сирии, Палестине, Йемене, считает лидер Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), член Исполнительного комитета Мирового антиимпериалистического союза молодежи Андрей Коваленко.
26 сентября 2016, 15:17
Виталий "Коммунист" Киселев

Генпрокуратура ЛНР: Киселёв-«Коммунист» жив (ВИДЕО)

Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики официально опровергла информацию о насильственной смерти задержанного по делу о попытке государственного переворота в ЛНР заместителя министра обороны Республики Виталия «Коммуниста» Киселёва.
26 сентября 2016, 14:28
боевик нацистского батальона МВД «Торнадо» Александр Пугачёв

Убивший полицейских в Днепропетровске боевик «Торнадо» жёг людей в ДНР (ВИДЕО)

Арестованный по обвинению в убийстве двоих сотрудников нацполиции в Днепропетровске (переименован киевской хунтой в Днепр – прим.ред.
26 сентября 2016, 01:55
Виталий "Коммунист" Киселев

В ЛНР погиб еще один участник «переворота» против Плотницкого

В луганской тюрьме погиб еще один участник так называемого переворота против верхушки ЛНР, о предотвращении которого стало известно 21 сентября 2016 года.
25 сентября 2016, 19:23
вице-премьер правительства Республики Крым Михаил Шеремет

В правительстве Крыма рассказали о «достижениях» организаторов блокады полуострова

Организованная боевиками крымскотатарского меджлиса и украинских карательных батальонов экономическая и продовольственная блокада Крыма позволила экономике полуострова в сжатые сроки переориентироваться на материковую часть России, а также интенсифицировать развитие сельского хозяйства, заявил вице-премьер правительства Республики Крым Михаил Шеремет.
25 сентября 2016, 18:50
Лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе

Одна из наиболее влиятельных политических сил Австрии признала Крым частью России

Лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе обвинил западные страны в двойных стандартах в отношении к России и статусу Крыма.
25 сентября 2016, 18:32
эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Наталья Макеева

Макеева: Государство и общество должны реагировать на «культурную» русофобию

Враги России насаждают свою идеологию, прикрываясь культурой. Так, в Москве открываются сразу две выставки, организованные пятой колонной.
25 сентября 2016, 09:45
директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин

Коровин: США дестабилизируют Урал ради контроля над всей Евразией (ВИДЕО)

США стремятся дестабилизировать обстановку на Урале, чтобы расчленить Россию и завладеть данным стратегическим узлом, богатым природными ресурсами, считает директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин.
25 сентября 2016, 09:08
журналист, военный корреспондент армии ДНР Геннадий Дубовой

Дубовой: Россия вынуждена будет реанимировать проект Новороссия

Критика Минских соглашений не имеет смысла, так как они в любом случае закончатся пшиком, считает журналист, военный корреспондент армии ДНР Геннадий Дубовой.
24 сентября 2016, 19:03
Бывший премьер-министр Луганской Народной Республики Геннадий Цыпкалов

В луганской тюрьме покончил с собой экс-премьер ЛНР

Бывший премьер-министр Луганской Народной Республики Геннадий Цыпкалов, арестованный накануне по обвинению в попытке государственного переворота, покончил с собой.
24 сентября 2016, 18:41
предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий

Митрополит Корнилий: В России происходит духовное импортозамещение

В обществе, являющемся носителем ценностей, которые дает нам Господь, не место толерантности и содомитам, считает предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий.
24 сентября 2016, 13:04

Отголоски румынского землетрясения дошли до России

На востоке Румынии в ночь с 23 на 24 сентября 2016 года произошло землетрясение мощностью 5,6 баллов. Подземные толчки ощущались в соседних Молдавии, Приднестровской Молдавской Республике, Украине.
24 сентября 2016, 03:25

Землетрясение в Киеве: "Было страшно"

О подземных толчках, ощущавшихся в ночь с 23 на 24 сентября 2016 года в столице бывшей Украины Киеве сообщают пользователи соцсетей.
23 сентября 2016, 02:58
Мэр Москвы Сергей Собянин

Крупный пожар в Москве унес жизни восьмерых спасателей

При тушении пожара на складе пластиковых изделий по улице Амурская на востоке Москвы погибли восемь спасателей, передает Lenta.ru. Пожар возник 22 сентября 2016 года в районе 17 часов 30 минут. Площадь возгорания быстро достигла 4000 квадратных метров.
23 сентября 2016, 02:07
Дальний Восток, заселение, территория опережающего развития, Асламбек Паскачев, дальневосточный гектар

В России начнется реализация программы по заселению Дальнего Востока

В России начнется реализация программы по заселению малонаселенных районов Сибири и Дальнего Востока. Переселенцами станут от 500 тысяч до 1 миллиона жителей Центрального федерального округа, Юга и Северного Кавказа.
Сетевые войны     Все проекты     Редакция
Александр

Александр

Валерий

Валерий

Валерий

Александр

Валерий Коровин. Конец проекта "Украина"

Александр Дугин. Украина. Моя война

Валерий Коровин третья мировая сетевая война

информационное агентство Новороссия

МИА Новороссия


Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org"
Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".
  


Rambler's Top100