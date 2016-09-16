«Пятая колонна» - роль и место НПО в сетевой войне против России

В фундаментальном труде американских политологов Джона Аркиллы и Дэвида Рондфельда «Сетевая война» работа с неправительственными организациями признается тем аспектом сетевых войн, которому должно быть уделено особое внимание администрации США. Вообще, можно выделить три типа участников сетевой войны против России, два из которых представлены именно неправительственными организациями:

1). создатели смыслов, действующие в когнитивном поле (создатели нарратива и доктринальных схем), в той или иной мере эти структуры и фонды вовлечены в информационное поле сетевой войны;

2). акторы, обеспечивающие создание и рециклирование информации для нужд структур первого и третьего типов: большинство российских НПО, прежде всего региональных;

3). акторы, действующие в физическом поле: устроители массовых беспорядков, погромщики, банды, незаконные вооруженные формирования.

Роль идеологии открытого общества не должна оставаться недооцененной, поскольку именно она лежит в основе функционирования системы неправительственных организаций. Сегодня сеть НПО в России обладает общим идеологическим базисом – либеральным. Во многом это объясняется историческими причинами.

НПО на территории бывшего СССР начали появляться еще в конце перестройки. Распространение структур западных фондов на территории России преследовало в качестве одной из своих целей изменение идеологического базиса, перехват инициативы в формировании как государственной идеологии, так и идеологии, общей для большинства НПО.

Главным промоутером идеи «открытого общества» в современном мире является американский мультимиллиардер и финансовый спекулянт Джордж Сорос. Фонд Сороса заслуживает особого внимания, поскольку именно здесь мы встречаемся с войной смыслов в чистом виде, с агрессивным навязыванием западного либерального нарратива, отчетливо выраженного в идее «открытого общества» Карла Поппера.

В 1988 году начинает действовать созданный Соросом специально для работы в СССР фонд «Культурная инициатива». Данный фонд активно работал в области образования, насаждая в российских учебных заведениях идеологию «открытого общества». Её, вчастности, воспринял известный российский олигарх Михаил Ходорковский, организовавший собственную НПО «Открытая Россия», которая занималась идентичными проектами. И хотя открыто сотрудничество двух структур не афишировалось, однако общие направления деятельности, развитие одних и тех же идей, наконец, резкая критика со стороны Сороса решения об аресте Ходорковского и последующая его поддержка, дают все основания предположить, что связи между «Открытой Россией» и «Открытым обществом» все же существовали.

Кроме всего прочего, и Ходорковский, и Сорос участвовали в деятельности знаменитой «Carlyle Group», одной из крупнейших и влиятельнейших инвестиционных компаний в мире. Среди советников и руководителей данной компании: бывший президент Джордж Буш-старший, бывший госсекретарь Джеймс Бейкер, бывший британский премьер Джон Мейджор, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. До 2002 года в деятельности данной компании активно участвовало и семейство Бен-Ладенов.

Также Сорос и Ходорковский входили (Сорос входит до сих пор) в административный совет «International Crisis Group» (ICG) - международной группы по предотвращению кризисов, напоминающий больше всего собрание заслуженных атлантистов. Кроме бывших советников по национальной безопасности Ричарда Алена и Збигнева Бжезинского в нем состоят принц Кувейта Сауд Назир аль-Сабах, бывший прокурор Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии Луиза Арбур и бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО во время войны в Югославии генерал Уэсли Кларк. Михаил Ходорковский был единственным представителем России в ее высшем органе за всю историю этой влиятельной атлантистской организации.

Арест и осуждение Ходорковского были, таким образом, не только операцией против зарвавшегося олигарха, но и серьезным ударом по атлантистскому лобби в России и лично по сети Сороса. В том же 2004 году, когда произошел арест Ходорковского, Сорос фактически свернул свою деятельность в России, правда, сохранив присутствие на Северном Кавказе (в частности продолжая перечислять гранты министерству образования Кабардино-Балкарии), и немало поспособствовав организации фонда «Новая Евразия».

Фонд «Новая Евразия», основанный американским фондом «Евразия», европейским фондом «Мадарьяга» (руководитель Франсиско Хавьер Солана Мадарьяга, бывший генсек НАТО) и российским фондом «Династия» (основан главой компании «Вымпелком» Дмитрием Зиминым) является еще одним примером НПО первого уровня. Образование этого фонда произошло после того, как на рубеже 2003 – 2004 годов «Институт Открытое Общество (Фонд Сороса)» и фонд «Евразия» одновременно объявили о прекращении своей деятельности на территории России и о создании нового «фонда мирового уровня». Таковым и стал фонд «Новая Евразия». Несмотря на то, что формально данный фонд является российским, основные финансовые потоки направляются из-за рубежа. Кроме того, руководителем фонда является Андрей Кортунов, бывший вице-президент фонда «Евразия» по России. Таким образом, и преемственность, и связи с соответствующими западными фондами сохраняются.

«Новая Евразия» создана по образу и подобию знаменитой Трехсторонней комиссии, одной из наиболее известных и влиятельных мондиалистких организаций, которая в свое время была сформирована с целью объединения американской, японской, и европейской политических и финансовых элит под негласным руководством США. Очевидно, что схожая по структуре и работающая в основном на американские деньги организация будет выполнять и сходные задачи.

Главной целью фонда является воздействие на российские элиты, это объясняет и то, что в руководстве фонда находятся такие лица, как Андрей Мельвиль - проректор по научной работе Московского государственного университета международных отношений (МГИМО), Виктор Юргенс – первый вице-президент «Ренессанс-Капитал», вице-президент РСПП (структура, также известная как «профсоюз олигархов»), Анатолий Карачинский – президент и исполнительный директор IBS Group. И наконец, глава фонда «Династия», президент «Вымпелкома», член бюро РСПП Дмитрий Зимин.

Главным источником финансирования является Агентство при правительстве США по международному развитию (USAid). Кроме того, средства для фонда «Новая Евразия» выделяются частными американскими фондами, такими как фонд Карнеги, Мотт, институт «Открытое общество», фонд «Евразия». Годовой бюджет фонда составляет 9 миллионов долларов.

Напомним, что фонд «Евразия» фигурировал в 2006 году в материалах уголовного дела, возбужденного ФСБ против сотрудников британского посольства, обвиняемых в шпионаже . Один из сотрудников британской разведки Марк Доу помимо шпионажа занимался тем, что передавал финансовые средства 12 неправительственным организациям, в том числе фонду «Евразия».

Знаковой акцией фонда, показавшей степень его влиятельности среди российских элит, в 2005 году стало активное продвижение идеи о необходимости совместного российско-американского контроля над российскими ядерными вооружениями в ходе встречи президентов России и США в Любляне. Было написано открытое письмо, которое поддержало значительное число влиятельных ученых, политиков. На организованной в поддержку этого предложения пресс-конференции присутствовали и представители ФЭПа, считающегося главным создателем смыслов в современной России. Господин Павловский также высказался за принятие этого решения, заявив о сближении российской и американской элит и создании «Нового мирового порядка». Таким образом, авторов письма и участников данной пресс-конференции можно причислить к «пятой колонне» США в России.

Следует упомянуть и деятельность Московского центра Карнеги, основанного и финансируемого одноименным американским фондом , который в свою очередь финансируется множеством американских и европейских частных фондов, ТНК и государственных. Примечателен факт опосредованного финансирования центра Карнеги не только широко известными мондиалисткими структурами, подобными фондам Рокфеллера или Форда, но и госструктурами США, Великобритании и Франции, занимающихся разведкой или проведением внешней политики и обеспечением интересов и безопасности этих стран. Еще более примечательна личность руководителя Московского центра Карнеги, Роуз Геттемюллер. Кроме известных всем структур вроде Совета по национальной безопасности, в послужном списке этой дамы числится работа на Рэнд Корпорэйшн – крупнейший американском think tank. Не без основания считается, что эта структура связана с ЦРУ. Точно известно, что она была основана Минобороны США совместно с фондом Форда и в настоящее время тесно сотрудничает как с разведывательными организациями США, Минобороны и Госдепом, так и Советом по национальной безопасности, Советом по международным отношениям и Трехсторонней комиссией. Среди тех, кто был в свое время сотрудниками этой корпорации: Фрэнсис Фукуяма, Кондолиза Райс и Дональд Рамсфельд. Вышеназванная персона, сохранив все связи с местами своей прежней работы, в настоящее время на деньги своих бывших (и нынешних) работодателей занимается тем же, чем она занималась и раньше: проведением интересов США, на этот раз с использованием технологий сетевой войны, разработанных, кстати, в ее родной Рэнд Корпорэйшн.

В наблюдательный совет Московского центра Карнеги входят, в частности, такие известные персоны как Егор Гайдар, Петр Авен (президент Альфа-банка), Сергей Караганов, Вячеслав Никонов, Дмитрий Зимин (президент ОАО «Вымпелком»), Владимир Познер, Владимир Рыжков, Григорий Явлинский, Евгений Ясин и др.

Одной из наиболее одиозных западных структур, работающих в России, является «Фридом Хаус» («Дом свободы»). Согласно данным официального сайта, всех, кто поддерживает данную НПО, объединяет мнение, что «Американское первенство в международных отношениях - необходимая основа Свободы и реализации Прав Человека». Таким образом, фонд изначально ставит в качестве своей цели достижение и сохранение американской гегемонии.

Финансирование данного фонда осуществляют: фонд Сороса, фонд Форда, фонд «Евразия», Бюро международных Информационных программ Госдепа США, Агентство при Правительстве США по международному развитию и еще несколько частных американских фондов.

Создание пятой колонны США внутри России является главной целью деятельности этого фонда. В настоящее время в России «Фридом Хаус» наиболее активно работает на Северном Кавказе . Там функционирует «Американский комитет за мир на Кавказе» (ACPC). Деятельность его разворачивается в национальных республиках: Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Адыгее. Деятельностью комитета управляет Консультативный Совет, куда входят такие деятели, как «большой друг» России Збигнев Бзежинский и бывший Госсекретарь США Александр Хейг. Под их чутким руководством комитет занимается следующими вещами:

1) Сбором информации по положению дел в национальных республиках Северного Кавказа. Особое внимание уделяется межнациональным конфликтам и различным нарушениям прав человека.

2) Достижение «всеобщей осведомленности» - путем размещения собранной информации на веб-сайтах, публикации специальных докладов, приглашения «диссидентов, журналистов, представителей общин, предоставление им слова».

3) В связи с тем, что «четкая политика США в этом регионе отсутствует», ACPC пытается восполнить этот пробел, тесно работая с руководством Республиканской и Демократической партий США, а также с Конгрессом и Сенатом. АСРС презентует себя, таким образом, в качестве «приводного ремня» Госдепа, выполняющего во многом за него работу по продвижению американских интересов на Северном Кавказе. В качестве примера успешной работы на этом направлении приводится принятие в 2001году резолюции ООН (E/CN.4/RES/2001/24), выражающей озабоченность мирового сообщества конфликтом в Чечне и нарушениями прав человека, совершаемыми российскими войсками.

4) Работа с международными сетями и неправительственными организациями, «заинтересованными в установлении мира на Кавказе». Таковыми, по мнению АСРС, является например Датский комитет поддержки Чечни, на официальном сайте которого размещен герб «независимой Ичкерии» и публикации Ахмеда Закаева. Совместно с данным комитетом, а также с Парижским Чеченским комитетом, АСРС направили совместное обращение к Совету Европы с требованием лишить Россию права голоса в этой организации из-за постоянных нарушений прав человека в Чечне.

Следующим уровнем и следующим типом участников сетевых войн являются структуры, главной задачей которых является сбор, обработка и предоставление информации акторам первого и третьего порядка . К таковым относится большинство российских НПО, прежде всего региональные НПО.

Как правило, сбор информации осуществляется на гранты, выделяемые зарубежными фондами. Так как национальный вопрос продолжает оставаться наиболее острой проблемой, зачастую в качестве подобных сборщиков информации выступают организации, декларирующие в качестве главной цели борьбу с экстремизмом и фашизмом.

Либеральные антифашистские и правозащитные организации существуют на территории нашей страны с 1989 года, именно тогда был создан Московский Антифашисткой Центр (глава Евгений Прошечкин). Работу в этом направлении вело также московское бюро международной (с центром в США) еврейской организации Union of Councils for Soviet Jews (UCSJ), Московская Хельсинская Группа, фонд Холокост и др.

Информационно-иследовательский центр «Панорама» (руководитель Владимир Прибыловский) также может быть отнесен к организациям подобного рода. В 90-х годах «Панорама» выпустила шесть справочников о правых и левых радикалах, о русских и других националистах, о религии и политике. Изданы данные сборники были на деньги основанного президентом Рейганом фонда National Endowment for Democracy и фонда Генри Джексона (США). Размещение их в интернете осуществлялось на грант фонда Сороса.

Сбором схожей информации занимаются также и сеть МБПР (глава Александр Брод, кстати, член Общественной палаты РФ), финансируемая Европейским союзом по программе EuropeAid и исследовательский центр «Сова», созданный вышеупомянутой «Панорамой» и «МХГ» на средства фонда Генри Джексона.

Владея полной информацией по данным организациям и группировкам можно манипулировать их действиями в нужном для себя направлении. Проблема межнациональных отношений является наиболее острой в России, стране традиционно многонациональной. Развал и ослабление России возможны только с использованием этого фактора, что убедительно показал сначала крах Российской Империи, а потом развал Советского Союза. Потому и объясним такой пристальный интерес всяческих «правозащитников» к проблемам межнациональных отношений.

Таким образом, НПО являются участниками сетевой войны, действующими по преимуществу в двух сферах, в которых разворачивается борьба: в когнитивной сфере и в сфере информационной. Борьба с деструктивным воздействием данных сетевых технологий должна, следовательно, вестись также в этих сферах, равно как и в остальных двух: социальной и физической. А значит, кроме прямого запрета организаций, представляющих собой крупные узлы сети, кроме судебного преследования главных действующих лиц данных сетей, необходимо противодействовать НПО на уровне идеологии, а также в информационной сфере. В первую очередь необходимо предложить альтернативу «либерализму» и «открытому обществу», выбить НПО из образовательной сферы, а также полностью запретить финансирование подобных организаций из-за рубежа.