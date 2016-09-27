Бывали поколения рассерженных, но никогда ранее – геополитически рассерженных

1

Нашему поколению досталось непростое наследство. Впрочем, в истории России смена вех никогда не была простым делом.

Наше детство и юность пришлись на десятилетие позора и предательства, развала и разграбления великой страны и унижения ее народа.

В 1993-м Россия оказалась на грани гражданской войны, в 1998-м наша страна пережила клиническую смерть экономики. Между этими датами уместились приватизация по Чубайсу и войсковые операции по Грачеву, МММ и ГКО, НТВ Гусинского и ОПГ «Уралмаш», «Голосуй или проиграешь» и Первая Чеченская, медиа-войны олигархов и бандитские разборки район на район.

За это же время успело вырасти и осознать себя поколение, которое режим лицемерно называл «первым поколением Свободы». Мы запомнили всё и всех. Кому-то придется ответить.

К началу нового тысячелетия стала очевидной «полная противоположность интересов и ментальности нуворишеских компрадорских элит и патриотично настроенных и социально (патерналистски) ориентированных народных масс» (Александр Дугин «Россия-3», «Литературная газета» № 9, 2005).

За шесть лет, прошедших после миллениума, мы ушли и от нулевой точки. «Нефтяная стабильность» позволила России сделать жизненно необходимую передышку, подморозить внутриполитическую жизнь, удалить или «равноудалить» наиболее одиозных персонажей недавнего прошлого.

На первый взгляд, опасность «оранжевой революции» или «левого поворота» России не грозит, - это показала полная несостоятельность российских эпигонов Майдана, но стабильность, поставленная в зависимость от конъюнктуры цен на энергоносители, зыбка и призрачна.

Руководство государства, - может быть, впервые за последние десятилетия, - начинает строить средне- и долгосрочные планы в политике, экономике и «социалке», нащупывает контуры объединяющей общенациональной идеи. И обращает внимание на поколение, которое получило «путевку в жизнь» в 90-е, а сейчас властно заявляет о своих правах. Ротация элит – залог выживания государства.

Дальше действовать будем мы.

2

От молодого поколения требуется одно – осмысленность.

Серьезность вызовов, брошенных нам в новом веке, требует небывалого напряжения сил, общенародной мобилизации, авангардного интеллектуального поиска.

Миражи нового мышления, глобальной разрядки, общечеловеческих ценностей давно развеяны. XXI век, по-настоящему начавшийся 11 сентября 2001 года, обещает быть веком войн континентов, цивилизаций, империй. «Война – наша мать» - эта фраза Эрнста Юнгера должна быть нашей мантрой, нашим девизом. Безразличные потеряют все, расслабленных уничтожат без сожаления. Жизнь в маленькой европейской стране нам не светит. Наша страна будет либо великой державой, либо ее не будет вовсе. Tertium non datur.

Каждый молодой россиянин: студент, ученый, рабочий, офицер, предприниматель, - должен понимать, что его жизнь отныне принадлежит не только ему лично, но и нации, и Родине.

Каждый молодой человек должен сделать выбор, - либо он безвольный объект истории, либо ее субъект, диктующий жизни свою волю.

Слишком долго нашими реальными владыками были малопонятные проходимцы с бегающими глазками и темным прошлым. Пора дать понять, что подлинная элита – это не владельцы заводов, газет и английских футбольных клубов, не вороватые чиновники и продажные парламентарии.

Национальную элиту новой России составят ее естественные лидеры, лучшие представители нации. Отбор должен быть предельно жестким.

Ум и воля.

Воля к власти и понимание власти как служения. Умение подчиняться и приказывать, дисциплина, предельная концентрация интеллекта и духа, – вот черты новой элиты. Воскрешение нашей великой Родины – ее ближайшая задача.

Пора вернуть эту землю себе.