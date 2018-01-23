К Президенту РФ обратятся в связи с депортацией ополченцев на Украину
Проблема депортации с территории России на Украину ополченцев и политических эмигрантов будет обсуждаться в ходе круглого стола, который пройдёт 23 января 2018 года в Фонде Славянской письменности и культуры в Москве. По словам организаторов, по итогам круглого стола, озаглавленного «Правовые и социальные проблемы проживания на территории России ополченцев — защитников Донбассе, беженцев и политэмигрантов из Украины», будет принята резолюция и обращение от ряда общественных организаций к Президенту России.
«Ситуация с ополченцем Новороссии Николаем Трегубом вызвала широкий общественный резонанс», - говорится в анонсе мероприятия, которое пройдёт по адресу Черниговский переулок 9/13 и начнётся в 16.00.
Организаторами обсуждения выступили общественная организация «Русь триединая», Союз политэмигрантов и политзаключенных Украины, Комитета по военнопленным и политзаключенным ОРНД Игоря Стрелкова при участии членов Комитета спасения Украины, Фонда Славянской письменности и культуры, Института стран СНГ и других общественных организаций, представляющих интересы защитников Донбасса.
Для обсуждения предлагаются следующие вопросы «Правовой статус участников боевых действий на Донбассе, являющихся гражданами Украины, политэмигрантов, и связанные с этим проблемы нахождения в Российской Федерации. Участившиеся попытки депортации и экстрадиции беженцев и участников боевых действий на Донбассе», «Отсутствие правовой базы для легализации в условиях невозможности для ополченцев — защитников Донбасса (участников боевых действий) и пророссийских активистов из разных регионов Украины восстановить или обновить утраченные или просроченные украинские документы», «Отказ миграционных служб предоставлять временное убежище или статус беженца», «Отсутствие возможности получить регистрацию по месту пребывания в органах миграционного учета» и «Предложения по решению социальных и юридических проблем, создание механизма приема и адаптации участников боевых действий на Донбассе, беженцев и политэмигрантов».
К участию в дискуссии приглашаются заинтересованные СМИ, а также представители общественных организаций и государственных структур.
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