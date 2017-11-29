Госдеп раскритиковал новшества в российском законодательстве
Закон о СМИ-иноагентах стал ответным шагом России после того, как США потребовали от телеканала RT America пройти регистрацию в качестве иностранного агента. Как сообщает Life, власти США считают, что закон о СМИ-иноагентах в России является более жёстким в сравнении с американским. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.
«Попытка правительства России оправдать новое законодательство, ориентированное на СМИ, ответом на требования прозрачности по закону о регистрации иностранных агентов США от 1938 года является неискренней и неуместной», говорится в заявлении данной организации.
Издание напоминает, закон о СМИ-иноагентах стал ответным шагом России после того, как США потребовали от телеканала RT America пройти регистрацию в качестве иностранного агента в соответствии с местным законодательством.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".