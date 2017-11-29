Закон о СМИ-иноагентах стал ответным шагом России после того, как США потребовали от телеканала RT America пройти регистрацию в качестве иностранного агента. Как сообщает Life , власти США считают, что закон о СМИ-иноагентах в России является более жёстким в сравнении с американским. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

«Попытка правительства России оправдать новое законодательство, ориентированное на СМИ, ответом на требования прозрачности по закону о регистрации иностранных агентов США от 1938 года является неискренней и неуместной», говорится в заявлении данной организации.

Издание напоминает, закон о СМИ-иноагентах стал ответным шагом России после того, как США потребовали от телеканала RT America пройти регистрацию в качестве иностранного агента в соответствии с местным законодательством.