"Американский самолет работал в международном воздушном пространстве и не сделал ничего, чтобы спровоцировать такие действия российской стороны", — сказала она телеканалу, назвав такие действия "небезопасными". Как сообщает РИА Новости , российская сторона данное заявление пока никак не комментирует.

Boeing P-8 Poseidon — состоящий на вооружении ВМС США патрульный противолодочный самолёт, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, а также для участия в противокорабельных и спасательных операциях.