Россия поставила США на место в небе над Чёрным морем (ФОТО)
Российский истребитель Су-30 "небезопасно", по мнению американской стороны, перехватил противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в небе над Черным морем 25 ноября 2017 года, в субботу, сообщил 28 числа, во вторник, CNN со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Мишель Балданзу.
"Американский самолет работал в международном воздушном пространстве и не сделал ничего, чтобы спровоцировать такие действия российской стороны", — сказала она телеканалу, назвав такие действия "небезопасными". Как сообщает РИА Новости, российская сторона данное заявление пока никак не комментирует.
Boeing P-8 Poseidon — состоящий на вооружении ВМС США патрульный противолодочный самолёт, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, а также для участия в противокорабельных и спасательных операциях.
ВКС России регулярно осуществляют сопровождение и перехват самолетов стран НАТО. Минобороны публикует еженедельные отчеты, в которых указывает статистику по обнаруженным у государственной границы иностранным самолетам.
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