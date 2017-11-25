К пяти годам лишения свободы приговорил украинский суд 34-летнего военного корреспондента, гражданина Луганской народной республики Юрия Ковальчука. Как сообщает издание ЛНР.Медиа со ссылкой на родственников журналиста, против него было выдвинуто обвинение согласно части 2 статьи 260 Уголовного кодекса бывшей Украины - «создание не предусмотренных законом Украины вооруженных формирований или участие в них».

Как стало известно, с мая 2014-ого года, журналист, уроженец Новой Каховки, покинул родной город для освещения событий в Донецкой и Луганской областях, впоследствии ставших территорией ДНР и ЛНР. В качестве корреспондента Ковальчук сотрудничал с рядом российских изданий, таких как «Политнавигатор», «Русская правда», «Антифашист» и другими. С весны 2016-ого года Ковальчук также являлся сотрудником издания «Республиканская правда», позде получившего название «Луганский телеграф».

В июне 2017-ого года Юрий смог выехать на территорию, пока контролируемую Киевом, чтобы проведать оставшуюся в Новой Каховке тяжело больную мать. После непродолжительного визита, при попытке попасть из бывшей Украины в РФ был задержан российскими пограничниками вне официального пункта пропуска. После чего, по словам родственников, был передан украинской пограничной службе. Последние, в свою очередь, передали его СБУ, уточняет ЛНР.Медиа .

Издание Украина.Ру обращает внимание на то, что за последнее время это – далеко не первый случай вынесения приговора журналистам, работавшим на территории ЛДНР. Причём речь идёт в том числе о гражданах самой Украины. 28 сентября суд приговорил журналиста Дмитрия Васильца и оператора Евгения Тимонина к 9 годам колонии по обвинению в сепаратизме за создание Youtube-канала «Новороссия ТВ». При этом никаких доказательств предъявлено не было.

Также был задержан журналист Василий Муравицкий, которому в вину ставится публикация своих статей в российских СМИ, в том числе и в Ukraina.ru. Влиятельная международная неправительственная организация «Репортеры без границ» осуждает обвинение Муравицкого в государственной измене за выполнение профессиональных обязанностей.