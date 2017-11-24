Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий подал в отставку в связи с состоянием здоровья. Временно исполняющим обязанности стал глава МГБ ЛНР Леонид Пасечник. «В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы республики впредь до предстоящих выборов», - гласит текст его официального заявления.

Что же касается дальнейшей судьбы Плотницкого, то, по словам Пасечника, он назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению минских соглашений.

"Он [Плотницкий, - ред.] является одним из подписантов минских соглашений, сегодня он назначен уполномоченным от Луганской народной республики по исполнению минских соглашений", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на Луганском информационном центре.



Справка: Ранее Леонид Пасечник работал в СБУ начальником подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела «К» управления СБУ в Луганской области, начальником Стахановского межрайонного отдела. Получил известность задержанием 15 августа 2006 г. крупной партии контрабанды на КПП «Изварино». В марте 2007 г. в звании подполковника СБУ получил из рук президента Виктора Ющенко медаль «За вiйськову службу в Українi» - за проявленную принципиальность и профессионализм при проведении операции.