"Причина текущих событий в Луганске не в личном противостоянии Плотницкого и Корнета, а в глубоком политическом кризиса, в котором в данный момент находится Луганская народная республика", - заявил, комметируя события, связанные с попыткой государственного переворота в ЛНР, основатель движения "Днецкая республика", руководитель общественной инициативы «Юг России» Андрей Пургин. По его мнению, "...в данном противостоянии практически наверняка победа останется за главой ЛНР, так как за ним стоят в данный момент более могущественные силы, но глобальной проблемы это не решит, республику можно вывести из кризиса только политическими методами. Проблема в том, что на время военных действий главам ЛНР и ДНР были переданы безграничные полномочия, по сути полномочия бога. Это позволило им действовать как угодно, ни на кого не оглядываясь".



"Не зря же еще 10 ноября министр сельского хозяйства ЛНР обвинил Плотницкого в фальсификации попытки государственного переворота в 2016 году. Все это говорит о том, что, пока не произойдет некая политическая перезагрузка, возможно при участии России, путем создания некой согласительной комиссии, ничего кардинально не изменится. Будет твориться бесконечная уголовка с трупами, бесконечное сопротивление, которое крайне нежелательно для такого хрупкого, «стеклянного» дома как ЛНР. Ведь даже в нынешней ситуации проблема в том, что серьезные обвинения, озвученные Игорем Корнетом в адрес ряда высокопоставленных чиновников ЛНР, остались без всякого внимания руководства республики и ответ на них мы не услышали", - отметил Андрей Пургин.