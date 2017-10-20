Новым главой ДНР может стать Александр Ходаковский (ФОТО и ОПРОС)
Командир бригады «Восток», лидер общественной организации «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский планирует участвовать в выборах на пост Главы ДНР.
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
«Разумеется, я буду выдвигать свою кандидатуру на пост главы ДНР, потому что если я этого не сделаю, то многочисленные, или малочисленные — не суть важно — мои сторонники не просто меня не поймут, но и посчитают, что я их предал», — заявил Ходаковский.
По его словам «...когда ты выходишь за рамки обыденного круга - ты уже себе не принадлежишь».
Напомним, ранее Александр Захарченко объявил о своем намерении участвовать в выборах 2018 года на пост Главы ДНР.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".