ДНР – в состав РФ: Обнародовано обращение руководства Республики (ФОТО)
В конце мая 2014 года руководство Донецкой народной республики (ДНР) обратилось к Владимиру Путину и Валентине Матвиенко с просьбой принять Республику в состав России. ИА «Новороссия» публикует скан оригинала обращения за подписью председателя Верховного совета ДНР Дениса Пушилина, председателя Совета министров ДНР Александра Бородая и заместителя председателя Совета министров ДНР Андрея Пургина. Документ датирован 30 мая 2014 года.
Это историческое обращение начинается словами «Основываясь на исторической общности народов России и Донецкой народной республики, провозглашённой 07.04.2014 года на Совете представителей территориальных громад, политических партий и общественных объединений на территории Донецкой области и зафиксированной решением Верховного совета Донецкой народной республики от 12 мая 2014 года “О государственной независимости Донецкой народной республики” в соответствии с результатами референдума от 11 мая 2014 года “О статусе Донецкой народной республики”».
Далее авторы документа ссылаются на Устав ООН. «Признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закреплённый в Уставе Организации объединённых наций, в соответствии с которым все народы имеют неотъемлемое право свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять своё экономическое, социальное и культурное развитие», - гласит текст обращения.
В последнем абзаце документа авторы просят руководство РФ рассмотреть вопрос о принятии ДНР в состав РФ. «Выражая общую волю народа Донбасса в восстановлении исторической справедливости, согласно постановлению Верховного совета Донецкой народной республики №8 от 30 мая 2014 года “Об обращении к руководству российской Федерации о принятии Донецкой народной республики в состав Российской Федерации”, просим Вас рассмотреть вопрос о принятии Донецкой народной республики в состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации».
Как известно, реакции на данное обращение не последовало. Однако все три года политические и общественные деятели ДНР, а также военные неоднократно подчёркивали, что суверенитет Республики носит технических характер, поскольку главной своей целью её народ видит вхождение в состав России.
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