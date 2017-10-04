Причиной отправки в отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова стало отсутствие результатов его деятельности, в частности – декриминализации республики. Об этом в интервью Северо-Кавказскому новостному агентству – СКФОNews заявил политолог Владимир Киреев.
По мнению эксперта, «…несмотря на большие полномочия, больше чем у большинства других региональных руководителей, изменить тенденцию к криминализации экономике и росту экстремистских настроений в республике достигнуть не удалось».
«Галопирующая криминализация и клановость политического устройства Дагестана делает жизнь для большинства жителей республики, мягко говоря, не комфортной, - полагает Киреев. – Только по официальным данным тысяча двести человек поехали воевать за ИГИЛ, за 2016 год совершенна почти тысяча преступлений экстремистского характера, очевидно, что эти цифры не отражают и части реальности происходящего в республике. Они являются верхушкой айсберга, зарегистрированными государственными органами фактами, тогда как неизвестное количество насилия вымогательств и распространения идеологии экстремизма проходит вне официальных цифр статистики. Можно сказать много хороших слов в адрес Абдулатипова, но результат его работы мягко говоря не очевиден, ситуация в регионе однозначно ухудшилась».
Что же касается назначенного временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимира Васильева, то, по словам Киреева, «Совершенно не важно, местный он или нет, является ли это назначение временным или это серьезная попытка решить задачу приведения регионам к нормальной жизни. Это вопрос наличия кредита доверия со стороны руководства страны, а очевидно оно есть, карт-бланш на серьезные реформы, понимание ситуации и обладание рецептами решения ситуации».
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