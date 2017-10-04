Губернатор Приморья отправлен в отставку, назначен врио
Указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского подписал вечером 4 октября 2017 года Президент России Владимир Путин. Как сообщает Интерфакс, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Тарасенко. По информации издания, с соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Миклушевский освобожден от должности по собственному желанию. Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт"", - уточнил он.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".