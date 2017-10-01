Съезд украинского народа состоится в октября этого года в Крыму. Как сообщает "Комсомольская правда", к участию в мероприятии также приглашена делегация с территории, пока контролируемой Киевом. По информации издания, об этом заявил заместитель председателя правительства республики Крым Георгий Мурадов.
По его словам, "...приглашены представители из целого ряда государств. В том числе из Украины, ДНР и ЛНР. Конечно же, будут представители украинской общины России, которая весьма у нас уважаема, сильна и активно участвует во всех сферах жизни Российской Федерации".
Он также отметил, что украинская делегация уже подтвердила свой приезд в Крым. Вместе с тем, подробности пока не разглашаются из соображений безопасности.
"Мы будем делать все, чтобы не ставить их в ситуацию риска политического и физического, потому что люди в Киеве сидят мстительные", - констатировал запред крымского правительства.
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