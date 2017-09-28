Российское «кибернетическое оружие» напугало британские СМИ
Российские военные успешно испытали «кибернетическое оружие». По мнению британской прессы, оно умеет подменять сигналы американской спутниковой системы GPS и тем самым указывать ложное местоположение всех пользователей данных систем навигации. По имеющейся информации, американское ведомство по делам торгового флота получило ещё летом сообщение о том, что капитан судна неподалёку от Новороссийска обнаружил, что GPS показывает, будто судно якобы находится на суше - в аэропорту Геленджика. При этом оборудование было исправно. Капитан связался с соседними судами и выяснил: данные службы аэронавигационной информации свидетельствовали, что все они оказались там же - в аэропорту. "Это коснулось, как минимум, 20 судов", - рассказывает издание New Scientist, которое цитирует Независимая газета.
«Инцидент на Черном море наводит на мысли о существовании нового устройства, которое способно спровоцировать широкие сбои, например, если его применить в продолжающемся споре с Украиной», - отмечает Дэвид Ласт, экс-президент Британского королевского института навигации.
Комментируя данный инцидент, эксперты обращают внимание на то, что в центре Москвы, в районе Кремля, наблюдаются ложные сигналы спутниковой навигации, заставляющие приемники-навигаторы выдавать неверные координаты. «Фальшивый сигнал, который, похоже, концентрируется вокруг Кремля, "перебрасывает" всех, кто оказывается неподалеку, за 32 км в аэропорт Внуково. Вероятно, это делается в целях обороны: многие управляемые бомбы, ракеты и беспилотники НАТО руководствуются GPS-навигацией», - утверждает New Scientist.
В связи с этим, не лишним будет также напомнить о новинке концерна «Калашников», представленной в конце лета. Устройство REX 1 путём подавления в радиусе 5 км сигналов американской спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileо блокирует самодельные взрывные устройства. Кроме того, напоминающее пулемёт изобретение может слепить шоферов подозрительных автомобилей лазером.
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