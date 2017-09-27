Срочно: На Алексея Пиманова подают в суд за плагиат (ФОТО)
Сюжет фильма «Крым», выходящего завтра, 28 сентября 2017 года в широкий прокат в России, может оказаться плагиатом. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», в тот же день состоится пресс-конференция на тему подачи искового заявления о защите авторских прав в Арбитражный суд города Москвы. Причиной конфликта стал патриотический фильм, о событиях в Крыму.
Крымская писательница Диана Кади обвиняет Алексея Пиманова в краже интеллектуальной собственности, и утверждает, что фильм «Крым» – это адаптированная версия её книги «Враг не должен видеть твоих слез», изданной в 2014 году.
Диана Кади и её юристы ответят на вопросы журналистов. Все присутствующие получат книгу писательницы.
Мероприятие пройдёт 28 сентября 2017 года в зале «Альманах» гостиницы «Украина» и начнётся в 13.00.
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