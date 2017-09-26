Макеева рассказала о «пытках и нарушении прав человека в Крыму»
Доклад мониторинговой миссии о якобы имеющих место пытках, нарушении прав человека и международного права, а также одна «внесудебная казнь» в Крыму опубликован на официальном сайте управления Верховного комиссариата Организации объединённых наций по правам человека (УВКПЧ). При этом, как сообщает РИА Новости, сам полуостров в документе назван «оккупированной территорией». Обращает на себя внимание тот факт, что авторы не скрывают того, что в связи с тем, что они не имели «доступа в Крым», свои исследования они проводили удалённо.
«Совершенно очевидно, что эта история имеет чисто политический характер и никаких реальных оснований под собой она не имеет. На мой взгляд, это просто безусловный бред, - заявила в эфире радио Sputnik замдиректора Центра геополитических экспертиз, эксперт Изборского клуба Наталья Макеева. - Ну, какие нарушения прав человека и пытки в Крыму? С таким же успехом можно заявить о нарушении прав человека где-нибудь во Владивостоке на основании того, что там какой-нибудь участковый превысил полномочия и дал кому-нибудь "по морде". Никакого массового характера ни в Крыму, ни в других российских регионах нарушения прав человека попросту носить не могут. ООН в данном случае проявляет полную предвзятость и исходит из бредовейших украинских фейков, которые в огромном количестве сочиняют украинские СМИ. Я как-то попробовала посмотреть несколько украинских каналов, и мне стало страшно…».
Эксперт порекомендовала авторам данного доклада приехать в Крым и изучить ситуацию на месте. «Единственное, что здесь можно сделать, это, наверное, посоветовать представителям ООН проверить информацию, лично съездить, опросить жителей. Хотя что-то мне подсказывает, что они не будут этим заниматься. Потому что это подтвердит их неправоту, а признавать свою неправоту, в общем-то, не любит никто», - уверена Наталья Макеева.
Комментируя на скандальные обвинения ООН, глава госкомитета правительства Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов заявил, что международной организации следует «стать на путь объективности» и придерживаться только проверенных фактов, распространяя доклады, имеющие отношение к жителям полуострова.
Такого рода сведения, по мнению Смирнова, публикуются исключительно ради политической целесообразности, и конечной целью функционеров Организации объединенных наций является дискредитация российской власти в Крыму. При этом, подчеркнул он, никто не говорит о том, что Украина сама нарушает права крымчан «всевозможными блокадами», и ООН стоило бы в первую очередь заняться именно этой проблемой.
РЕН-ТВ, в свою очередь, обращает внимание на то, что помимо обвинений России в нарушении прав человека в Крыму, докладе содержится указание на то, что РФ следует применять на данной территории украинские законы. Также в документе подчёркивает территориальная целостность бывшей Украины, а Крым называется «временно оккупированной Россией территорией».
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