Пентагон рассекретил пособие по ведению войны с Россией
Учебник, посвящённый российской тактике ведения гибридной войны и о возможных методах противодействия ей со стороны США рассекретил Пентагон. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на издание The National Interest.
Издание "Российская война нового поколения" увидело свет в декабре 2016 года, однако в свободный доступ было выложено не так давно. Учебник представляет собой 68-страничную брошюру с графическими материалами и данными о российской военной технике. В частности, авторы подробно описывают события в Крыму и на Донбассе, в которых, по мнению американцев, приняли участие небольшие подразделения Сил специальных операций (ССО).
По мнению разработчиков этого учебного пособия, стратегия России основана на смене режимов с помощью объединения с местными "марионеточными силами" и нацелена на изменение системы управления.
Также в учебнике перечислили уязвимости России, которые могут использовать ВС США. Одной из таких уязвимостей является отсутствие мотивации у "срочников". Упоминается, в числе прочего, слабая логистика и мощная, но неточная авиационная и артиллерийская поддержка. Авторы обращают внимание на силу ПВО РФ и средств радиоэлектронной борьбы, но обращают внимание на нехватку такой техники.
В связи с этим, портал "Евразия" обращает внимание своих читателей на книги нашего главного редактора, директора Центра геополитических экспертиз, члена Изборского клуба Валерия Коровина. В них автор подробно рассматривает различные аспекты противостояния России и США.
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