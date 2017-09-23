Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, объявил о скорой победе на терроризмом в ходе своего выступления на Генассамблее ООН. Как сообщает РБК, текст его доклада обнародован на портале Организации Объединенных Наций.
«Моя страна, наряду со стойкими людьми и храброй армией, при поддержке союзников, идет вперед к цели искоренить терроризм. Освобождение Алеппо и Пальмиры, снятие блокады с Дейр-эз-Зора и искоренение терроризма с больше части Сирии доказывает, что победа близка», - уверен Муаллем.
Он так же отметил, что, терроризм, который он сравнил с «чумой», пока не устранён окончательно и угрозы сохраняют свою актуальность. «Мы все должны понять, что терроризм и его экстремистская идеология продолжат распространяться, как опухоль, по всему миру и поразит всех наших людей, если каждый из нас не продемонстрирует желание к сотрудничеству, чтобы противостоять ей вместе», - обратился к мировой общественности глава МИД Сирии, призвав «отказаться от иллюзии», что это зло можно использовать для достижения политических амбиций и «личных интересов».
Напомним, что буквально на днях в СМИ появилась информация о том, что США могли сообщать координаты и ТТХ вооружений российских сил в Сирии. «РФ по спецканалу связи передала командованию США жесткое предупреждение, что не потерпит обстрелы из районов, где закрепилась оппозиция. Огневые точки в данных районах будут сразу подавляться всеми имеющимися средствами поражения», - пригрозил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
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