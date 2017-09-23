Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали десять человек, среди которых ребенок, с диагнозом острая кишечная инфекция, сообщает Львовская обладминистрация.
Пострадавшие употребляли в пищу рыбу горячего копчения, которую приобрели в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" во Львове. При поступлении пациентов в больницу, их состояние оценивалось как приближенное к тяжелому.
У пострадавших наблюдается повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боль в животе, частый жидкий стул.
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