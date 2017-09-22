Объявлением войны назвал корейский лидер Ким Чен Ын угрозы американского президента Дональда Трампа уничтожить Северную Корею, если та нападёт на США или их союзников. Ким обещал принять ответные меры и пообещал Трампу, что тот лично ответит за свои слова.
Кроме того, северокорейский руководитель заявил о том, что его американский коллега – психически неуравновешенный старик, которого он намерен наказать.
"Поскольку Трамп перед лицом всего мира пошел на отрицание самого существования нашего государства и жесточайшим образом объявил войну с целью уничтожения КНДР, мы со своей стороны готовы рассмотреть ответные беспрецедентно жесткие меры, которых не было до этого. Сумасшедшего американского старика мы будем укрощать огнем", - сказал Ким Чен Ын.
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