Макеева: Европа начинает понимать, что Крым не вернётся в Украину
Европа начинает пересматривать своё отношение к возсращению Крыма в состав России. «Я предвижу, что ни один российский президент не выведет Крым из состава страны», - заявил в интервью журналу Stern экс-канцлер Германии Герхард Шредер. По мнению политика, в то случае, если Берлин будет настаивать на возвращении полуострова под юрисдикцию Киева, это приведёт к разрушению связи с Москвой и может стать причиной раздора между связанными общей историей народами.
Шредер призвал «не ориентироваться на интересы США» в вопросе российско-немецких отношений. «Штатам не нужна сильная Россия. Европа, прежде всего Германия, имеет иные интересы», – уверен экс-канцлер Германии.
Ожидаемым назвала заявление немецкого политика заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева, комментируя слова Шредера в эфире радио Sputnik. «Это заявление вполне ожидаемое, - полагает эксперт. - Европа начинает уходить из-под доминирования "вашингтонского обкома", становится по-настоящему суверенной. Европейские лидеры – здравая их часть – начинают понимать, что совершенно не в прагматичных интересах европейских народов продолжать следовать указке из Вашингтона, участвовать в санкциях, которые бьют по простому населению, по экономике европейских стран.
«Поэтому они начинают проводить суверенную политику. А заключается она в том, что для европейских государств естественно сближение с Россией, нежели с США, в силу исторических, не говоря уже о географических обстоятельствах», - напомнила она.
Поэтому, по мнению Макеевой, признание Крыма, который в сознании обывателя – российского, европейского, какого угодно – всегда был российским, это ожидаемое событие. «Это просто признание по факту, - отмечает она. - По большому счету, все в мире уже прекрасно понимают, что ни о каком возврате Крыма Украине речи быть не может – это абсурд, бред и политическая игра [украинского президента Петра, - ред.] Порошенко и его кураторов. И я думаю, что в ближайшее время стоит ожидать подобных заявлений и от других здравомыслящих европейских лидеров», – констатировала замдиректора ЦГЭ.
Тем временем, как сообщает телеканал «Russia Today», украинский «Нафтогаз» вместе с шестью своими «дочками» подал иск к России в трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Компания требует возмещения убытков из-за потери активов в Крыму, которые оценивает в 5 миллиардов долларов.
«Российская газета», в свою очередь, публикует информацию о принятии Парламентом Крыма в первом чтении закона, определяющего порядок списания с жителей республики кредитов, взятых в украинских банках. Согласно документу, в полном объеме подлежат списанию долги заемщиков, если по состоянию на 18 марта 2014 года они не превышали 5 миллионов рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте по курсу Центрального банка РФ.
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