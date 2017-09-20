Директор Гидрометцентра рассказал об «экстремально холодной зиме»
Заявления ряда экспертов о предстоящей экстремально холодной зиме 2017-2018 годов не имеют под собой никаких оснований. Об этом в интервью Интерфаксу заявил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Прогноз на отопительный период не предвещает экстремально холодной погоды, экстремальных событий», - отметил он, напомнив, что ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на неких «экспертов» относительно возможной аномально холодной зимы.
«Вероятность наших прогнозов, научно подтвержденных, составляет порядка 60%. Это так, но не существует научного обоснования прогнозирования экстремальных событий на сезон», - рассказал директор Гидрометцентра.
Что же касается краткосрочного прогноза, то, по словам специалиста, «бабье лето» продлится в Московском регионе до конца сентября, москвичей ждут аномально теплые солнечные дни и звездные ночи.
«Мы сегодня провели расчеты, и в соответствии с ними очень большая вероятность того, что до конца месяца - это бывает крайне редко - погода над европейской территорией России будет антициклональной. Это значит, что будет малооблачно, днем - яркое солнце, а температура будет выше нормы на 3-5 градусов. Такое продолжительное "бабье лето", теплая погода», - констатировал Вильфанд.
Вместе с тем, по мнению метеоролога, ночи будут холодными по-осеннему - 8-10 градусов, на небе будут видны звезды. Дневные температуры будут в районе 15-19 градусов, а в ближайшие выходные столбики термометров в Москве и области могут подняться до 21 градуса.
«Отсутствие осадков, ясное солнышко. И такой тип погоды прогнозируется в течение ближайших 10 дней», - уверен собеседник Интерфакса.
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