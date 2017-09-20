Известный политтехнолог, специалист по организации "цветных" революций, а с недавнего времени - депутат Рады Мустафа Найем объявил через своё Фейсбук-аккаунт об очередном "майдане", призвав граждан Украины выйти на Майдан 20 сентября 2017 года.
Как сообщает ИА "Новороссия" тем, кто окажется на площади Независимости в центре Киева, будет провозглашено о начале мобилизации на Всеукраинскую акцию в поддержку крупной политической реформы.
«20 сентября в 14:15 на Майдане Независимости (около Монумента Независимости) будет провозглашено начало мобилизации на Всеукраинскую акцию в поддержку большой политической реформы — изменения избирательных правил, ограничения депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда. Акция пройдет 17 октября в столице и всех областных центрах Украины», - написал Найем на украинском языке на своей странице.
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