Сторонники ДНР в Запорожье вызвали истерику у укросегмента соцсетей (ФОТО)
18 сентября 2017 года в одном из районов Запорожья неизвестные забросали краской билборд с изображениями вояк «АТО» и написали на основании рекламного щита «Слава ДНР», сообщает ИА «Новороссия». Об этом на своей странице в одной из социальных сетей рассказал лидер организации «Славянская гвардия» Владимир Рогов.
По его словам, подобные надписи были сделаны сразу в нескольких публичных местах, что вызвало истерику со стороны национально озабоченных граждан и сотрудников украинских карательных органов. «Узнаю настоящее Запорожье и родную Бабурку! Всего одна надпись вызвала истерику у скакунов-порохоботов», - написал Рогов.
«Этот случай вызвал истерику у скакунов, полетели заявления в СБУ, а также прозвучали требования прекратить строительство мостов через Днепр на «Бабурку», как в народе называют Хортицкий район [Запорожья, – ред.], до тех пор, пока местные жители не выдадут СБУ авторов надписей», - рассказал ИА «Новороссия» Рогов. «Подобные надписи появляются регулярно, также как и регулярно закидываются грязью, зелёнкой или красной краской борды с «хэроями», - добавил он.
По словам лидера «Славянской гвардии», в последнее время тема ДНР становится все актуальнее на территории Украины и привлекает всё большее внимание у сторонников режима самопровозглашённых «киевских властей».
Несколько дней назад в городе Ананьеве на севере Одесской области был сожжен стенд мемориала погибшим карателям АТО и так называемым «Героям Небесной сотни».
ИА «Новороссия» напоминает, что 15 августа в Киеве установили памятник уничтоженным в Донбассе боевикам «АТО» в виде меча, пронзившего карту Российской Федерации. Спустя неделю его облили краской.
По информации издания, жители бывшей Украины к прославлению так называемой «небесной сотни» и «героев АТО» относятся неоднозначно. В апреле в Полтаве неизвестные в разных частях города разбили доски, а также повредили мемориальную доску главе УНР Петлюре. 7 мая в Одесской области повредили памятник «Героям АТО», отмечает издание.
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