Американское вооружение поможет Киеву занять территории Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает информационно-аналитический портал "Геополитика.Ру". По информации издания, с таким заявлением выступил президент Украины Пётр Порошенко во время выступления в Военной академии США West Point в Нью-Йорке.
«Прежде всего американское вооружение сможет помочь нам освободить Донбасс и возвратить украинские территории», – сказал он.
Пётр Порошенко сожалеет, что вопрос обеспечения страны летальным вооружением все еще остается дискуссионным и нерешенным. По его словам, поставки летального вооружения на Украину помогут Киеву «освободить Донбасс». При этом сам факт поставок американского вооружения, по мнению президента Украины, «не будет способствовать эскалации конфликта» в Донбассе.
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