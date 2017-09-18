24 сентября, воскресенье | evrazia.org |  Добавить в закладки |  Сделать стартовой
б.Украина | Интервью | Аналитика | Политика | Регионы | Тексты | Обзор СМИ | Геополитика | Кавказ | Сетевые войны
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
В 2014 году указом Президента России утверждены Основы государственной культурной политики, чего до этого не было. Либералы-западники, державшие в своих руках практически все государственные и частные СМИ на протяжении 1990-х да и 2000-х г.г Евразийство Пахмутовой
Нежность нового евразийства"
Сегодня, 27 января 2017 года, в возрасте 62 лет ушел от нас великий мыслитель, русский философ, знаток права, член Союза писателей России, поэт и режиссер Владимир Игоревич Карпец. Выражаем соболезнования семье, близким и друзьям Владимира Игоревича. Владимир Карпец: Защитник идеи Русской Монархии, Русского Царства, Третьего Рима
Умер Владимир Карпец"
В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерс Опасная «глухота»
Опасная «глухота»"
В феврале прошёл столетний юбилей Февральской революции. Через несколько месяцев мы отметим столетие эпохального события не только российского, но и мирового уровня – Октября 1917 года. В последнее время тема революционного столетия регулярно поднимается «Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь 1917-го
«Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь"
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
Астана надежды нашей"
Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе «Россиянство»: опасность простых решений
Россия – это сложно!"
Ремень от РПК привычно натирает плечо, мы возвращаемся на обед со своих позиций в место постоянной дислокации, находящейся недалеко от наших позиций в дачном поселке. До войны это был прекрасный поселок, окруженный живописным степным пейзажем со множество Очерки окопной войны
Тайна войны в Великой степи"
Попалась на глаза одна сопливая история на днях. Украинофильный портал bbcccnn.com.ua написал историю про боевика "АТО", онкобольного, молодого, отвергнутого семьей и друзьями, в общем, самого разнесчастного кровопийцу Владимира Бабия. Родом это туловище Отработанные "патроны" Порошенко или куда деваются "киборги"
Судьба "киборга""
Согласно всем социологическим опросам, проведённым на Украине, Юлия Тимошенко уверенно лидирует среди потенциальных кандидатов в президенты Украины. Вместе с тем, всё чаще поднимается вопрос о проведении там досрочных выборов президента. С одной стороны, Украинский Трамп или конец Украины?
Украина: продлить агонию"
Америка на пути к распаду Америка на пути к распаду
СШа трещат по швам"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Это, в сущности, был и есть флаг брокеров, маклеров, эксклюзивных дистрибьютеров, архитекторов саморазрушающихся финансовых пирамид и топ-менеджеров нефтегазовых монополий День торговли
Бело-сине-красный триколор по-прежнему символизирует торговлю"
Американских сторонников Трампа, разочаровавшихся в нем после ударов по Сирии и военных выпадов против Северной Кореи, на неделе порадовала новость о поддержке отечественного производителя. «Покупай американское, нанимай американцев», - так коротко назвал Трамп против "болота"
Доктрина Монро как шанс для мира"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
«Мы показали, что в мире больше нет одного хозяина, который вправе распоряжаться судьбами народов только по собственному произволу» Признание, окончательно и бесповоротно
Россия спасла от геноцида осетин и абхазов"
Неоевразийство — политическая философия, наследующая классическому евразийству и русской консервативной мысли. Классическое евразийство возникло в среде русской эмиграции, размышлявшей о причинах краха русской культуры и гибели государства. Неоевразийство Неоевразийство как ценностная система
И снова об идеях..."
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
Одна из основных особенностей Азербайджана, отличающая его от других постсоветских стран заключается в том, что руководством республики был взят курс на гармонизацию отношений в межнациональной сфере. Это, конечно же, не означает, что все трудности преодо Азербайджан: русские и геополитика
Мультикультурализм по-азербайджански"
революция, солидаризм, Февральская, Октябрьская, Евгений Савченко, солидарное общество, Белгородчина, Белгород, профсоюзы, профсоюзное движение Извлекая уроки русской революции 1917 года
Революция и солидаризм"
12 июля 2017 года, в день святых апостолов Петра и Павла и в день 74-й годовщины великого танкового сражения на Прохоровском поле, действующий губернатор Евгений Степанович Савченко выдвинут кандидатом на выборах губернатора Белгородской области. Предлага Народный губернатор Святого Белогорья и Солидарное общество
Вопреки 90-м"
Андрей Евгеньевич Пургин. «Социально-гуманитарная ситуация в Республике в целом находится на грани гуманитарной катастрофы. Мы пока не переступили эту грань, но ещё пара шагов, и катастрофы не избежать. На сегодняшний день в Республике существует огромное Пургин: Главная проблема ДНР – не война
Судьбу ДНР не предсказала бы и Ванга"
Активист Русской Весны в Донбассе, помощник начальника штаба 4-го разведывательно-штурмового батальона (РШБ) ВС ДНР, старший лейтенант ВС ДНР Александр Матюшин (позывной «Варяг») в эксклюзивном интервью корреспонденту порталу «Евразия» рассказал о своем б «Варяг»: Любая провокация может привести к полномасштабной войне
Варяг: Донбасс и провокации"
Тульский областной суд 14 июня 2017 года отклонил апелляцию активистки Русской Весны в Донецке, бывшего проректора Донецкого национального университета (ДонНУ) Татьяны Мармазовой, которую обвиняют в нарушении миграционного законодательства. Теперь женщине Руслан Мармазов: Мы требуем соблюсти закон!
Спасти "маму" Русской весны!"

18 сентября 2017, 14:07
Резолюция РФ по Донбассу встретила сопротивление США и Украины

США и Украина отказались работать с текстом российского проекта резолюции о размещении в Донбассе миротворцев ООН, сообщает информационно-аналитический портал "Геополитика.Ру". Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

"Этот проект уже обсуждался в рамках Совета Безопасности. Киев и Вашингтон заявили, что далее по тексту они работать не готовы, у них будут существенные замечания. Возможно, Киев представит альтернативный проект", - отметил дипломат. При этом он заверил, что Россия продолжит работу над документом.

"Мы его под сукно не положили, мы будем его далее продвигать, когда для этого наступят подходящие условия", - подчеркнул Небензя.



24 сентября 2017, 20:32

Срочно: В Москве около 50 человек дерутся у ТЦ "Океания"

Массовая драка в эти минуты происходит около торгового центра "Океания" в Москве. По словам источника портала "Евразия", в потасовке участвуют около 50 человек. Подробности пока неизвестны.
24 сентября 2017, 10:20

Пентагон рассекретил пособие по ведению войны с Россией

Учебник, посвящённый российской тактике ведения гибридной войны и о возможных методах противодействия ей со стороны США рассекретил Пентагон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The National Interest.
24 сентября 2017, 01:39

Украинцев позвали в АТО завоевывать Россию вместе с президентом США (ФОТО)

Плакат на украинском языке с призывом идти в АТО завоёвывать Россию вместе с президентом США появился в столице бывшей Украины, городе Киеве, в районе Русановской набережной.
23 сентября 2017, 22:48
Глава МИД Сирии Валид Муаллем, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что победа над терроризмом близка. Как сообщает РБК, Его заявление опубликовано на официальном сайте Организации Объединенных Наций

Глава МИД Сирии: Победа над терроризмом близка

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, объявил о скорой победе на терроризмом в ходе своего выступления на Генассамблее ООН. Как сообщает РБК, текст его доклада обнародован на портале Организации Объединенных Наций.
23 сентября 2017, 17:04

Депопуляция: Украина превращается в безлюдную степь

Польские СМИ активно комментируют новые популяционные прогнозы ООН, из которых вырисовывается не очень радужная перспектива для Польши.
23 сентября 2017, 15:31

Жители Львова массово отравились рыбой

Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали десять человек, среди которых ребенок, с диагнозом острая кишечная инфекция, сообщает Львовская обладминистрация.
23 сентября 2017, 03:18
Ювенальная юстиция, конечно же, абсолютное зло, - заявила в интервью корреспонденту портала “Евразия” эксперт Изборского клуба, член Союза Писателей России Наталья Макеева. - То, что эта система ускоренными темпами внедряется в России – страшное, трагичес

Макеева: В Екатеринбурге постмодерн укусил себя за хвост

Органы опеки изъяли детей из многодетной семьи в Екатеринбурге из-за того, что мать легла на операцию по ампутации груди седьмого размера, а также вела блог от имени трансгендера, который готовится к смене пола.
23 сентября 2017, 01:16
2 сентября, стало известно, что правительство Канады ввело санкции в отношении 40 чиновников и бизнесменов Венесуэлы, в том числе президента Николаса Мадуро. Речь идет о лицах, которые, по мнению Оттавы, «сыграли ключевую роль в подрыве безопасности, стаб

Санкции против Венесуэлы: Канада нашла проблемы с демократией

Как сообщает газета "Комсомольская правда", таким образом в Оттаве сделали попытку продемонстрировать"приверженность защите демократии и прав человека".
22 сентября 2017, 03:41

Европа закрывает небо Украины для своих самолётов

Запретит полёта над окрестностями Харькова, Днепропетровска и Запорожья из соображений безопасности.
22 сентября 2017, 03:05
Объявлением войны назвал корейский лидер Ким Чен Ын угрозы американского президента Дональда Трампа уничтожить Северную Корею, если та нападёт на США или их союзников. Ким обещал принять ответные меры и пообещал Трампу, что тот лично ответит за свои слова

Ким Чен Ын: Трамп объявил нам войну

Объявлением войны назвал корейский лидер Ким Чен Ын угрозы американского президента Дональда Трампа уничтожить Северную Корею, если та нападёт на США или их союзников.
21 сентября 2017, 16:35

Деиндустриализация: Чонгарская вышка выбрала Россию

Так называемая «Чонгарская вышка», находящаяся в Херсонской области бывшей Украины, которая должна была, по мнению Киева, транслировать на Крым укропрограммы радио и телевидения, в данный момент транслирует на украинскую территорию российские медиа.
21 сентября 2017, 00:58
Порядка 93% украинских боевиков из "АТО" несут потенциальную угрозу для общества и нуждаются в лечении. Как сообщает МИА "Новороссия", об этом заявил главный психиатр Минобороны Украины, начальник клиники психиатрии Национального военно-медицинского клини

Главный психиатр МО Украины: "атошники" - угроза для общества

Почти 100 процентов боевиков, воевавших на Донбассе в подразделениях, подконтрольных Киеву в так называемой "зону АТО" опасны для общества и нуждаются в лечении.
20 сентября 2017, 19:02
Ожидаемым назвала заявление немецкого политика заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева, комментируя слова Шредера в эфире радио Sputnik.

Макеева: Европа начинает понимать, что Крым не вернётся в Украину

Европа начинает пересматривать своё отношение к возсращению Крыма в состав России. «Я предвижу, что ни один российский президент не выведет Крым из состава страны», - заявил в интервью журналу Stern экс-канцлер Германии Герхард Шредер.
20 сентября 2017, 15:31
Заявления ряда экспертов о предстоящей экстремально холодной зиме 2017-2018 годов не имеют под собой никаких оснований. Об этом в интервью Интерфаксу заявил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Директор Гидрометцентра рассказал об «экстремально холодной зиме»

Заявления ряда экспертов о предстоящей экстремально холодной зиме 2017-2018 годов не имеют под собой никаких оснований. Об этом в интервью Интерфаксу заявил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.
20 сентября 2017, 05:32
Алексей Беляев-Гинтовт

В Москве открылась выставка «Порядок» (ФОТО)

В Москве 19 сентября в галерее RuArts открылась выставка «Порядок», на которой представлены работы художников Михаила Розанова и Алексея Беляева-Гинтовта, сообщает корреспондент портала «Евразия».
20 сентября 2017, 04:05
Мустафа Найём созывает новый Майдан

Мустафа Найем созывает новый Майдан (ФОТО)

Известный политтехнолог, специалист по организации "цветных" революций, а с недавнего времени - депутат Рады Мустафа Найем объявил через своё Фейсбук-аккаунт об очередном "майдане", призвав граждан Украины выйти на Майдан 20 сентября 2017 года.
19 сентября 2017, 22:34

Сторонники ДНР в Запорожье вызвали истерику у укросегмента соцсетей (ФОТО)

18 сентября 2017 года в одном из районов Запорожья неизвестные забросали краской билборд с изображениями вояк «АТО» и написали на основании рекламного щита «Слава ДНР», сообщает ИА «Новороссия».
19 сентября 2017, 20:52

Белгород: Появилась информация об обнаружении взрывчатки в центре города

Взрывчатка была, по неподтверждённым данным, обнаружена вечером 19 сентября 2017 года в центре Белгорода. "В Белгороде сообщения о минирование, полгорода оцеплено.
19 сентября 2017, 15:10
Автор памятника знаменитому конструктору Михаилу Калашникову, скульптор Салават Щербаков, отреагировал на выпад лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича.

Автор памятника Калашникову поставил Макаревича на место (ФОТО)

Автор памятника знаменитому конструктору Михаилу Калашникову, скульптор Салават Щербаков, отреагировал на выпад лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича.
19 сентября 2017, 14:16

Порошенко надеется только на американское оружие

Американское вооружение поможет Киеву занять территории Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает информационно-аналитический портал "Геополитика.Ру".
Сетевые войны     Все проекты     Редакция
Валерий Коровин Геополитика и предчувствие войны Удар по России издательство Питер Валерий Коровин. Имперский разговор Александр Дугин. Русская война Валерий Коровин. Россия на пути к Империи Валерий Коровин. Накануне Империи Валерий Коровин. Накануне Империи Александр Дугин. Новая формула Путина Валерий Коровин. Конец проекта "Украина" Александр Дугин. Украина. Моя война Валерий Коровин третья мировая сетевая война Информационное агентство Новороссия А. Дугин. Четвёртый путь А. Дугин. Ноомахия. Войны ума Валерий Коровин. Удар по России Неистовый гуманизм барона Унгерна А. Дугин. Теория многополярного мира МИА Новороссия
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org"
Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".
  


Рейтинг@Mail.ru