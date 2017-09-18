Резолюция РФ по Донбассу встретила сопротивление США и Украины
США и Украина отказались работать с текстом российского проекта резолюции о размещении в Донбассе миротворцев ООН, сообщает информационно-аналитический портал "Геополитика.Ру". Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя.
"Этот проект уже обсуждался в рамках Совета Безопасности. Киев и Вашингтон заявили, что далее по тексту они работать не готовы, у них будут существенные замечания. Возможно, Киев представит альтернативный проект", - отметил дипломат. При этом он заверил, что Россия продолжит работу над документом.
"Мы его под сукно не положили, мы будем его далее продвигать, когда для этого наступят подходящие условия", - подчеркнул Небензя.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".