В США из похоронной конторы вытекла на улицу кровь (ФОТО&ВИДЕО)
В США, в городе Батон Руж, штат Луизиана прямо на улицу вылилась кровь и формальдегид, сообщает канал KATC3. Местные власти уверены, что причина произошедшего – нарушение норм безопасности владельцем похоронного бюро - Похоронного дома Гриноакса на бульваре Флорида, вовремя не устранившего засор в канализации.
Из-за этого стала возможной напугавшая жителей данного населённого пункта утечка крови и формальдегида. «В последнее время мы больше заняты деятельностью ресторанов, поэтому мы не смотрели ритуальные конторы, но мы намерены заняться этим завтра же», - заявил один из местных чиновников.
«Батон Руж - это не какая-то заброшенная дыра. Это столица Луизианы, второй по величине, после Нового Орлеана, город этого штата, второй по мощности центр нефтепереработки и девятый по масштабам перевалки грузов порт США, - отметил известный экономист Михаил Делягин. – И то, что кровь пополам с формалином течет по улице не руин "ржавого пояса", а развитого экономического и административного центра, весьма ярко характеризует упадок современной Америки».
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