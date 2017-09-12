Евгений Савченко в 7-й раз стал губернатором Белгородской области
На выборах губернатора Белгородской области, которые состоялись в единый день голосования 10 сентября 2017 года, убедительную победу одержал действующий глава областного региона Евгений Савченко.
Как сообщает корреспондент портала Евразия, явка в регионе превысила 54%, а в отдельных районах области достигала почти 90%. При этом сельские жители голосовали гораздо активнее горожан. Так, в крупных городах – Белгороде и Старом Осколе на избирательные участки явились менее трети занесенных в избирательные списки граждан.
Действующий губернатор Евгений Савченко, возглавляющий регион с 1993 года и выдвинутый политической партией «Единая Россия», получил поддержку 69,29% голосов избирателей. За кандидата от КПРФ Станислава Панова отдали свои голоса 15,95% белгородцев. Представитель ЛДПР Константин Климашевский заручился поддержкой немногим более 8% избирателей, а выдвинутый «Партией ветеранов России» Эдуард Чаусов получил 4,26% голосов.
Стоит отметить, что наибольшее количество голосов – свыше 80% Савченко получил в преимущественно сельскохозяйственных районах области – Грайворонском. Краснояружском, Ракитянском, Борисовском, Ивнянском, Новоскольском, Чернянском, Красненском, Алексеевском, Вейделевском. Наименьшее количество избирателей проголосовало за действующего губернатора в Старооскольском городском округе – 36,7%, где Савченко занял второе место, уступив коммунисту Панову, за которого проголосовали свыше 40,3% пришедших на избирательные участки. В Белгороде действующий губернатор набрал 57,59% голосов, тогда как его оппонент чуть более 20%.
«Причины того, что во втором по величине городе Белгородской области и крупнейшем промышленном центре Центрального Черноземья Старом Осколе Савченко уступил представителю КПРФ Панову, заключаются в следующем. Во-первых, Панов является жителем Старого Оскола и руководителем местного горкома Компартии, поэтому многие из пожелавших прийти на избирательные участки горожан по умолчанию голосовали за жителя своего города, имеющего определенный авторитет. Панов, несмотря на свою партийную принадлежность, является весьма преуспевающим бизнесменом. Во-вторых, Старый Оскол на протяжении долгого времени представлял откровенную фронду областному руководству. В особенности, это проявилось в 2008 году на выборах мэра города, когда накануне голосования через суд был отстранен от участия в выборах председатель Совета директоров ОАО «КМАпроектжилстрой» Карл Лоор, пользовавшийся в городе огромной популярностью и по всем социологическим данным побеждавший ставленника областного руководства Павла Шишкина. Тогда бюллетеней с галочкой напротив фамилии Шишкина оказалось чуть больше, чем испорченных гражданами в знак протеста бюллетеней. Этот конфликт был исчерпан в 2013 году, когда Шишкин был отправлен в отставку, а на проведенных в городе выборах мэра победу одержал Александр Гнедых, ставший компромиссной фигурой между губернатором и местными предпринимателями. Однако осадок все равно остался», - прокомментировал ситуацию эксперт портала «Евразия» Дмитрий Павленко.
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