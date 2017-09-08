Информация о вспышках на Солнце, тиражируемая в эти дни в СМИ и блогосфере преувеличена либо вовсе не соответствует действительности. В противном случае, если вспышки действительно представляют опасность, появляется очередной повод усомниться в том, что американские астронавты побывали на Луне. Об этом, комментируя новость, распространённую агентством РИА «Новости» с заголовком «Мощная вспышка на Солнце сжигает магнитное поле Земли, заявили ученые» , заявил эксперт, бывший сотрудник одного из закрытых предприятий советской космической отрасли Хаким Кучмезов.

«В этой связи вспомнил одно обстоятельство. Во время полета американцев на Луну был точно такой же силы солнечный всплеск, выбросивший в сторону Земли сильнейшее радиационный поток, - рассказал Кучмезов. - По уму, американские астронавты должны были банально изжариться в потоке радиоактивного космического излучения, поскольку на их кораблях отсутствовала система радиационной защиты членов экипажа. Даже Земля якобы ощутила эту вспышку на Солнце в условиях плотной защиты магнитные полем Земли. А космонавты США буквально купались в радиации десять дней и живы-здоровы. Вранье полное!»

Эксперт также сообщил, что «…в то время работал в лаборатории надежности. Поверял приборы на предмет радиационной устойчивости. Мы, естественно, верили пропаганде и искренне восхищались системой защитившей астронавтов от последствий жесточайшей радиоактивности вследствие солнечной вспышки. Но оказалось, что никакой защиты в принципе на лунных кораблях не существовало. Просто одурачили весь мир своими голливудскими трюками».