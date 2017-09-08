Валерий Коровин представит новую книгу на ММКЯ (ФОТО)
Возможно ли избежать Третьей мировой войны, глобальной катастрофы, которая, возможно, приведёт к гибели человечества? Этот и другие нелёгкие вопросы рассматривает в своей новой книге «Геополитика и предчувствие войны. Удар по России» директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба Валерий Коровин.
Как сообщает корреспондент портала «Евразия» автор представит новинку, вышедшую в издательстве «Питер», 9 сентября 2017 года, в субботу, в рамках 30-й Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКЯ).
Мероприятие, в ходе котором Коровин расскажет о своей новой книге и проведёт автограф-сессию, состоится на ВДНХ, в павильоне №75, стенд №С5-D6 - издательство «Питер», и начнётся в 19.00.
Источники в социальных сетях отмечают, что на данный момент созданы две группы данной встречи – во ВКонтакте и FaceBook.
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