Возможно ли избежать Третьей мировой войны, глобальной катастрофы, которая, возможно, приведёт к гибели человечества? Этот и другие нелёгкие вопросы рассматривает в своей новой книге «Геополитика и предчувствие войны. Удар по России» директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба Валерий Коровин.

Как сообщает корреспондент портала «Евразия» автор представит новинку, вышедшую в издательстве «Питер», 9 сентября 2017 года, в субботу, в рамках 30-й Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКЯ).