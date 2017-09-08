Бывший российский актер Анатолий Пашинин предположительно погиб на Донбассе, участвуя в так называемой «АТО». Об на своих страницах в одной из социальных сетей сообщают поэтесса и журналист Анна Долгарева и писатель, заместитель одного из батальонов ВС ДНР Захар Прилепин.
«Пишут, актера Пашинина убили в результате обстрела», - пишет Прилепин, уточняя при этом, что сообщение о смерти актера может оказаться дезинформацией и уточнил, что его бойцы не открывали огонь 7 сентября, когда , предположительно, был ликвидирован Пашинин.
Анна Долгарева, ссылаясь на свой источник, утверждает, что новость о гибели актера скорее всего достоверная. «Актера Пашинина, похоже, все-таки убили с третьего раза (мне тут подтвердили, пока неофициально)», - рассказывает она, отметив, что информация «скорее, подтвержденная. Я спросила у человека, который по долгу службы в курсе, он скупо ответил, что да».
Напомним, что 2014 году Пашинин уехал из России на Украину, где выступал в поддержку Евромайдана. С началом боевых действий он активно помогал военным, подконтрольным Киеву, в частности есть фотографии, где актёр запечатлен в зоне боёв с рулонами туалетной бумаги. Недавно стало известно о том, что бывшая звезда сериалов сам принимает участие в «АТО». «Я здесь не выполняю долг, находясь вот с этими славными ребятами, я кайф ловлю», - заявил Пашинин в интервью украинским СМИ. Артист рассказал, что взял позывной «Дублер».
Недавно Пашинин оказался в центре очередного скандала, сфотографировавшись с плакатом, в котором содержался призыв убивать российских журналистов, освещающих конфликт на Донбассе (см. ниже).
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