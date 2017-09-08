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Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
В 2014 году указом Президента России утверждены Основы государственной культурной политики, чего до этого не было. Либералы-западники, державшие в своих руках практически все государственные и частные СМИ на протяжении 1990-х да и 2000-х г.г Евразийство Пахмутовой
Нежность нового евразийства"
Сегодня, 27 января 2017 года, в возрасте 62 лет ушел от нас великий мыслитель, русский философ, знаток права, член Союза писателей России, поэт и режиссер Владимир Игоревич Карпец. Выражаем соболезнования семье, близким и друзьям Владимира Игоревича. Владимир Карпец: Защитник идеи Русской Монархии, Русского Царства, Третьего Рима
Умер Владимир Карпец"
В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерс Опасная «глухота»
Опасная «глухота»"
В феврале прошёл столетний юбилей Февральской революции. Через несколько месяцев мы отметим столетие эпохального события не только российского, но и мирового уровня – Октября 1917 года. В последнее время тема революционного столетия регулярно поднимается «Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь 1917-го
«Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь"
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
Астана надежды нашей"
Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе «Россиянство»: опасность простых решений
Россия – это сложно!"
Активист Русской Весны в Донбассе, помощник начальника штаба 4-го разведывательно-штурмового батальона (РШБ) ВС ДНР, старший лейтенант ВС ДНР Александр Матюшин (позывной «Варяг») в эксклюзивном интервью корреспонденту порталу «Евразия» рассказал о своем б «Варяг»: Любая провокация может привести к полномасштабной войне
Варяг: Донбасс и провокации"
Тульский областной суд 14 июня 2017 года отклонил апелляцию активистки Русской Весны в Донецке, бывшего проректора Донецкого национального университета (ДонНУ) Татьяны Мармазовой, которую обвиняют в нарушении миграционного законодательства. Теперь женщине Руслан Мармазов: Мы требуем соблюсти закон!
Спасти "маму" Русской весны!"
Джонс: Мир готов к переменам Джонс: Мир готов к переменам
После Обамы"
Ремень от РПК привычно натирает плечо, мы возвращаемся на обед со своих позиций в место постоянной дислокации, находящейся недалеко от наших позиций в дачном поселке. До войны это был прекрасный поселок, окруженный живописным степным пейзажем со множество Очерки окопной войны
Тайна войны в Великой степи"
Попалась на глаза одна сопливая история на днях. Украинофильный портал bbcccnn.com.ua написал историю про боевика "АТО", онкобольного, молодого, отвергнутого семьей и друзьями, в общем, самого разнесчастного кровопийцу Владимира Бабия. Родом это туловище Отработанные "патроны" Порошенко или куда деваются "киборги"
Судьба "киборга""
Согласно всем социологическим опросам, проведённым на Украине, Юлия Тимошенко уверенно лидирует среди потенциальных кандидатов в президенты Украины. Вместе с тем, всё чаще поднимается вопрос о проведении там досрочных выборов президента. С одной стороны, Украинский Трамп или конец Украины?
Украина: продлить агонию"
Америка на пути к распаду Америка на пути к распаду
СШа трещат по швам"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Это, в сущности, был и есть флаг брокеров, маклеров, эксклюзивных дистрибьютеров, архитекторов саморазрушающихся финансовых пирамид и топ-менеджеров нефтегазовых монополий День торговли
Бело-сине-красный триколор по-прежнему символизирует торговлю"
Американских сторонников Трампа, разочаровавшихся в нем после ударов по Сирии и военных выпадов против Северной Кореи, на неделе порадовала новость о поддержке отечественного производителя. «Покупай американское, нанимай американцев», - так коротко назвал Трамп против "болота"
Доктрина Монро как шанс для мира"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
«Мы показали, что в мире больше нет одного хозяина, который вправе распоряжаться судьбами народов только по собственному произволу» Признание, окончательно и бесповоротно
Россия спасла от геноцида осетин и абхазов"
Неоевразийство — политическая философия, наследующая классическому евразийству и русской консервативной мысли. Классическое евразийство возникло в среде русской эмиграции, размышлявшей о причинах краха русской культуры и гибели государства. Неоевразийство Неоевразийство как ценностная система
И снова об идеях..."
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
революция, солидаризм, Февральская, Октябрьская, Евгений Савченко, солидарное общество, Белгородчина, Белгород, профсоюзы, профсоюзное движение Извлекая уроки русской революции 1917 года
Революция и солидаризм"
12 июля 2017 года, в день святых апостолов Петра и Павла и в день 74-й годовщины великого танкового сражения на Прохоровском поле, действующий губернатор Евгений Степанович Савченко выдвинут кандидатом на выборах губернатора Белгородской области. Предлага Народный губернатор Святого Белогорья и Солидарное общество
Вопреки 90-м"
На протяжении последних месяцев вокруг зданий бывшего старообрядческого Свято-Успенского мужского монастыря на Черемшане разворачивались весьма драматические события. Несмотря на многочисленные просьбы староверов вернуть монастырские здания Церкви, Минист «Язык вражды» в столетие трагедии 1917 года?
Забыть «язык вражды»"

8 сентября 2017, 19:15
Новороссия, Донбасс, ДНР, ЛНР, война, перемирие, Минск, ликвидация, Анатолий Пашинин, Анна Долгарева, Захар Прилепин, актер, писатель, поэтесса,
Источники: Пашинин, похоже, ликвидирован (ФОТО)

Бывший российский актер Анатолий Пашинин предположительно погиб на Донбассе, участвуя в так называемой «АТО». Об на своих страницах в одной из социальных сетей сообщают поэтесса и журналист Анна Долгарева и писатель, заместитель одного из батальонов ВС ДНР Захар Прилепин.

«Пишут, актера Пашинина убили в результате обстрела», - пишет Прилепин, уточняя при этом, что сообщение о смерти актера может оказаться дезинформацией и уточнил, что его бойцы не открывали огонь 7 сентября, когда , предположительно, был ликвидирован Пашинин.

Анна Долгарева, ссылаясь на свой источник, утверждает, что новость о гибели актера скорее всего достоверная. «Актера Пашинина, похоже, все-таки убили с третьего раза (мне тут подтвердили, пока неофициально)», - рассказывает она, отметив, что информация «скорее, подтвержденная. Я спросила у человека, который по долгу службы в курсе, он скупо ответил, что да».

Напомним, что 2014 году Пашинин уехал из России на Украину, где выступал в поддержку Евромайдана. С началом боевых действий он активно помогал военным, подконтрольным Киеву, в частности есть фотографии, где актёр запечатлен в зоне боёв с рулонами туалетной бумаги. Недавно стало известно о том, что бывшая звезда сериалов сам принимает участие в «АТО». «Я здесь не выполняю долг, находясь вот с этими славными ребятами, я кайф ловлю», - заявил Пашинин в интервью украинским СМИ. Артист рассказал, что взял позывной «Дублер».

Недавно Пашинин оказался в центре очередного скандала, сфотографировавшись с плакатом, в котором содержался призыв убивать российских журналистов, освещающих конфликт на Донбассе (см. ниже).

анатолий пашинин ликвидирован Донбасс

анатолий пашинин ликвидирован Донбасс

анатолий пашинин ликвидирован Донбасс

анатолий пашинин ликвидирован Донбасс

анатолий пашинин ликвидирован Донбасс
12 сентября 2017, 08:45
Свою новую книгу, вышедшую в издательстве «Питер» - «Геополитика и предчувствие войны. Удар по России», представил в рамках Тридцатой Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКЯ) директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба

«Геополитика и предчувствие войны»: на ММКЯ представлена новая книга Коровина (ФОТО)

Свою новую книгу, вышедшую в издательстве «Питер» - «Геополитика и предчувствие войны.
12 сентября 2017, 01:52
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко

Евгений Савченко в 7-й раз стал губернатором Белгородской области

На выборах губернатора Белгородской области, которые состоялись в единый день голосования 10 сентября 2017 года, убедительную победу одержал действующий глава областного региона Евгений Савченко.
10 сентября 2017, 17:38

США придумали новую «страшилку» для человечества

Главная опасность для самого существования рода человеческого исходить не от возможного развязывания Третьей мировой войны и не от падения астероидов.
8 сентября 2017, 20:44
Информация о вспышках на Солнце, тиражируемая в эти дни в СМИ и блогосфере преувеличена либо вовсе не соответствует действительности. В противном случае, если вспышки действительно представляют опасность, появляется очередной повод усомниться в том, что а

Эксперт о вспышке на Солнце: США дурачат мир!

Информация о вспышках на Солнце, тиражируемая в эти дни в СМИ и блогосфере преувеличена либо вовсе не соответствует действительности.
8 сентября 2017, 19:55
Возможно ли избежать Третьей мировой войны, глобальной катастрофы, которая, возможно, приведёт к гибели человечества? Этот и другие нелёгкие вопросы рассматривает в своей новой книге «Геополитика и предчувствие войны. Удар по России» директор Центра геопо

Валерий Коровин представит новую книгу на ММКЯ (ФОТО)

Возможно ли избежать Третьей мировой войны, глобальной катастрофы, которая, возможно, приведёт к гибели человечества? Этот и другие нелёгкие вопросы рассматривает в своей новой книге «Геополитика и предчувствие войны.
8 сентября 2017, 18:16
Европа, бывшая украина, укропия, укропы, евроинтеграция, безвиз, дебилы, Валерий Коровин, Геополитика и предчувствие войны, ММКЯ Реальная Украина не имеет никакого отношения к тому образу, который сложился у европейцев, которые пытаются воспроизвести на

Эксперт: В Европе ждут несуществующую Украину

Реальная Украина не имеет никакого отношения к тому образу, который сложился у европейцев, которые пытаются воспроизвести на территории, пока подконтрольной Киеву, западную модель.
8 сентября 2017, 16:45

Укрорадикалы угрожают казнью строителям Крымского моста

Украинские радикалы рассылают угрозы строителям Крымского моста, данные которых оказались в распоряжении сайта «Миротворец» и были выложены в аккаунте этого ресурса в одной из соцсетей. Как сообщает портал «Politonline.
7 сентября 2017, 23:19
Молдавские военнослужащие, которые вопреки запрету президента Игоря Додона примут участие в учениях на Украине, будут лишены званий

Додон лишит военных званий за участие в учениях на Украине

Молдавские военнослужащие, которые вопреки запрету президента Игоря Додона примут участие в учениях на Украине, будут лишены званий. Как сообщает портал «Русская линия», об этом заявил пресс-секретарь молдавского лидера Иван Чебан.
1 сентября 2017, 08:21
руководитель донецкого филиала Музея воинской доблести Донбасса Мария Пирогова

В ДНР почтили память Ангелов Донбасса (ВИДЕО)

В Донецкой Народной Республике состоялась акция памяти, посвященная детям Донбасса, погибшим от рук украинских карателей в 2014-2017 гг. Ровно в полдень 31 августа 2017 года во всех школах Республики прозвенел звонок в память об Ангелах Донбасса.
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Группа "Зверобой" выступила перед бойцами армии ДНР на передовой под Горловкой (ФОТО)

В городе воинской славы Горловке 28 августа 2017 года состоялись выступления московской рок-группы «Зверобой».
22 августа 2017, 01:30

Причиной крупного пожара в Ростове мог стать поджог

В Ростове-на-Дону проводится расследование крупного пожара, который произошёл 21 августа 2017 года в центре города.
8 августа 2017, 17:06

В Форосе горит детский лагерь (ВИДЕО&ФОТО)

Очевидцы сообщают о сильном пожаре в Форосе (Республика Крым). Предположительно, горит детский лагерь. «Работа пожарных осложняется сильными порывами ветра. Слышны периодические хлопки. По словам свидетелей, горит деревянный кемпинг.
19 июля 2017, 21:28
Новое государство Малороссия было учреждено 18 июля 2017 года в столице Донецкой народной республики. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», основные документы данного гособразования, Политическую декларацию и Конституционный акт, зачитали глава ДН

Эксперт: Конфликт на Донбассе может быть решён только военным путём

Новое государство Малороссия было учреждено 18 июля 2017 года в столице Донецкой народной республики.
19 июля 2017, 02:10
Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко

ДНР возглавила борьбу за Малороссию

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко 18 июля 2017 года объявил о создании государства Малороссия, которое должно стать правопреемником бывшей Украины.
16 июля 2017, 11:08
Активистка Русской Весны в Донбассе Татьяна Мармазова

Татьяна Мармазова снова находится под угрозой депортации из России (ФОТО)

Тульский областной суд отклонил ходатайство заместителя прокурора Тульской области о приостановлении депортации из России активистки Русской Весны в Донецке Татьяны Мармазовой.
16 июля 2017, 09:16
Британский доброволец в ВСН Бенджамин Стимсон

Воевавшего за Новороссию британского добровольца приговорили к пяти годам тюрьмы (ВИДЕО)

Суд английского Манчестера вынес приговор британскому добровольцу в рядах армии Новороссии Бену Стимсону. Сообщается, что ополченец, воевавший в 2015 году в составе Интербригады, у себя на родине был приговорен к пяти годам лишения свободы.
16 июля 2017, 06:23
Бывший харьковский губернатор Михаил Добкин

Бывшего харьковского губернатора хунта отпустит из СИЗО за 2 миллиона долларов

Задержанного 15 июля 2017 года по представлению так называемого генерального прокурора киевской хунты Юрия Луценко бывшего губернатора Харьковской области и нынешнего депутата Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина отпустят из СИЗО в случае внесения залога в 50 миллионов гривен (1,9 миллиона долларов).
4 июля 2017, 19:37

Стала известна дата первой встречи Трампа с Путиным

Москва и Вашингтон согласовали дату первой личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Она пройдет 7 июля "на полях" саммита G20 в Гамбурге, сообщает РИА Новости. С начала года Путин и Трамп уже трижды общались по телефону.
4 июля 2017, 00:44
Британский доброволец в ВСН Бенджамин Стимсон

В Великобритании будут судить ополченца ЛНР (ФОТО)

Британский суд намерен осудить 41-летнего Бенджамина Стимсона, воевавшего в 2015 году против украинских карателей в Новороссии в составе Интербригады. По возвращении в родной Манчестер в 2016 году Стимсон был задержан.
4 июля 2017, 00:32
Бывший пресс-атташе ФК "Шахтер", супруг Татьяны Мармазовой Руслан Мармазов

Тульский суд отложил депортацию Мармазовых

Зареченский районный суд города Тулы с подачи областной прокуратуры отложил депортацию активистки Русской Весны в Донбассе Татьяны Мармазовой. Об этом сообщил в своем блоге ее супруг, бывший пресс-секретарь ФК «Шахтёр» Руслан Мармазов.
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