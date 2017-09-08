Укрорадикалы угрожают казнью строителям Крымского моста
Украинские радикалы рассылают угрозы строителям Крымского моста, данные которых оказались в распоряжении сайта «Миротворец» и были выложены в аккаунте этого ресурса в одной из соцсетей. Как сообщает портал «Politonline.Ru», один из них заявил, что «кто-то где-то выложил ссылки на мой аккаунт в Контакте и посыпались угрозы убить, изнасиловать и даже отрезать голову».
Ранее «Миротворец» официально объявил о намерении обнародовать информацию о 300 человек, которые задействованы в строительстве Крымского моста через Керченский пролив. Пока в публичный доступ попала только часть данных. Обращает на себя внимание тот факт, что речь идёт не только об именах, но и об адресах проживания и паспортных данных работниках ООО «МТ-Групп», среди которых оказались и простые строители, и инженеры. Комментарии относительно того, как стала возможной утечка, пока не появились.
В СМИ угрозы укрорадикалов уже сравнили с методами запрещённой на территории России группировки ИГИЛ.
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