Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко 18 июля 2017 года объявил о создании государства Малороссия, которое должно стать правопреемником бывшей Украины.
В заседании, на котором была провозглашена Малороссия, приняли участие представители 20 регионов бывшей Украины – от Харькова и Одессы до Львова и Киева, сообщает корреспондент портала Евразия.
«Мы предлагаем план реинтеграции страны… Чтобы остановить гражданскую войну, мы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что Украина показала себя как несостоявшееся государство», - заявил глава ДНР.
Как отметил вице-премьер, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев («Ташкент»), Малороссия будет создаваться на федеративной основе с широкой автономией всех бывших украинских регионов, вошедших в ее состав. Столицей нового государства станет Донецк, тогда как Киев останется историко-культурным центром. Основным государственным символом Малороссии станет флаг Богдана Хмельницкого.
Вместе с тем, в ЛНР опровергли свое участие в данной инициативе и усомнились в ее целесообразности.
«Луганская Народная Республика не направляла официальных представителей для участия в рассмотрении вопроса создания Малороссии. Этот проект даже не обсуждался с ЛНР», - сообщается в официальном заявлении, распространенном пресс-службой главы ЛНР.
«Инициатива о создании Малороссии, выдвинутая сегодня в Донецке, не своевременна», - отметил постпред ЛНР в Минской контактной группе Владислав Дейнего, добавив, что Луганская Народная Республика считает важным оставаться в рамках Минских соглашений.
Опровергли причастность к идее Малороссии и в Москве. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль намерен поддерживать Минские соглашения, и назвал заявление Захарченко «его личной инициативой», о которой в Москве узнали из сообщений СМИ.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".