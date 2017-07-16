Татьяна Мармазова снова находится под угрозой депортации из России (ФОТО)
Тульский областной суд отклонил ходатайство заместителя прокурора Тульской области о приостановлении депортации из России активистки Русской Весны в Донецке Татьяны Мармазовой.
Об этом сообщил на своем сайте супруг Татьяны, бывший пресс-секретарь ФК «Шахтёр» Руслан Мармазов.
По его словам, на 18 июля 2017 года назначено заседание Тульского областного суда по иску Мармазовых к ФСБ по отказу в предоставлении разрешения на временное пребывание (РВП) на территории РФ.
«Знаете, а ведь, почти наверняка, никто ничего по этому поводу нам сообщать не собирается. Во-первых, из ФСБ пришло возражение на нескольких листах. Там сплошные параграфы, ссылки, пункты и подпункты. Конкретики, в чем, так сказать, вина наша, ни единой буквы. Во-вторых, Тульский областной суд назначил заседание на 18 июля. Что ничего не значит. А вот что судья по моему иску и по иску моей супруги один, а между заседаниями промежуток в 15 минут, это наталкивает на некоторые тревожные размышления о том, как будут оперативно приниматься решения», - отмечает Мармазов.
При этом, как ранее писал портал «Евразия», исполнение решения Зареченского районного суда города Тулы по депортации Татьяны Мармазовой было приостановлено в связи с обращением областной прокуратуры.
«В общем, вся надежда была на Госдуму, Генеральную прокуратуру, приостановленное решение суда… Как-то хотелось верить, что все это может перерасти в нечто справедливое. Но вот пришло письмо из Тульского областного суда. Оказывается, заседание прошло 7 июля. Мы о нем вот только теперь и узнали. Документ смотрите ниже. Он достаточно обширен, не стал утомлять читателей, тут только решение. Протест прокуратуры отклонен, действия судьи одобрены… И это, учтите, после вмешательства Госдумы! Нет слов. Закончились они. Во всяком случае, на этом этапе», - резюмировал активист Русской Весны.
Напомним, что Татьяна Мармазова внесена киевской хунтой во все расстрельные списки, в том числе на печально известный сайт «Миротворец». В случае принудительной депортации на Украину существует серьезная угроза ее безопасности.
Портал «Евразия» продолжает следить за делом Татьяны Мармазовой.
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