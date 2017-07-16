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Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
В 2014 году указом Президента России утверждены Основы государственной культурной политики, чего до этого не было. Либералы-западники, державшие в своих руках практически все государственные и частные СМИ на протяжении 1990-х да и 2000-х г.г Евразийство Пахмутовой
Нежность нового евразийства"
Сегодня, 27 января 2017 года, в возрасте 62 лет ушел от нас великий мыслитель, русский философ, знаток права, член Союза писателей России, поэт и режиссер Владимир Игоревич Карпец. Выражаем соболезнования семье, близким и друзьям Владимира Игоревича. Владимир Карпец: Защитник идеи Русской Монархии, Русского Царства, Третьего Рима
Умер Владимир Карпец"
В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерс Опасная «глухота»
Опасная «глухота»"
Неоевразийство — политическая философия, наследующая классическому евразийству и русской консервативной мысли. Классическое евразийство возникло в среде русской эмиграции, размышлявшей о причинах краха русской культуры и гибели государства. Неоевразийство Неоевразийство как ценностная система
И снова об идеях..."
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Американских сторонников Трампа, разочаровавшихся в нем после ударов по Сирии и военных выпадов против Северной Кореи, на неделе порадовала новость о поддержке отечественного производителя. «Покупай американское, нанимай американцев», - так коротко назвал Трамп против "болота"
Доктрина Монро как шанс для мира"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
В феврале прошёл столетний юбилей Февральской революции. Через несколько месяцев мы отметим столетие эпохального события не только российского, но и мирового уровня – Октября 1917 года. В последнее время тема революционного столетия регулярно поднимается «Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь 1917-го
«Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь"
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
Астана надежды нашей"
Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе «Россиянство»: опасность простых решений
Россия – это сложно!"
Активист Русской Весны в Донбассе, помощник начальника штаба 4-го разведывательно-штурмового батальона (РШБ) ВС ДНР, старший лейтенант ВС ДНР Александр Матюшин (позывной «Варяг») в эксклюзивном интервью корреспонденту порталу «Евразия» рассказал о своем б «Варяг»: Любая провокация может привести к полномасштабной войне
Варяг: Донбасс и провокации"
Тульский областной суд 14 июня 2017 года отклонил апелляцию активистки Русской Весны в Донецке, бывшего проректора Донецкого национального университета (ДонНУ) Татьяны Мармазовой, которую обвиняют в нарушении миграционного законодательства. Теперь женщине Руслан Мармазов: Мы требуем соблюсти закон!
Спасти "маму" Русской весны!"
Джонс: Мир готов к переменам Джонс: Мир готов к переменам
После Обамы"
Ремень от РПК привычно натирает плечо, мы возвращаемся на обед со своих позиций в место постоянной дислокации, находящейся недалеко от наших позиций в дачном поселке. До войны это был прекрасный поселок, окруженный живописным степным пейзажем со множество Очерки окопной войны
Тайна войны в Великой степи"
Попалась на глаза одна сопливая история на днях. Украинофильный портал bbcccnn.com.ua написал историю про боевика "АТО", онкобольного, молодого, отвергнутого семьей и друзьями, в общем, самого разнесчастного кровопийцу Владимира Бабия. Родом это туловище Отработанные "патроны" Порошенко или куда деваются "киборги"
Судьба "киборга""
Согласно всем социологическим опросам, проведённым на Украине, Юлия Тимошенко уверенно лидирует среди потенциальных кандидатов в президенты Украины. Вместе с тем, всё чаще поднимается вопрос о проведении там досрочных выборов президента. С одной стороны, Украинский Трамп или конец Украины?
Украина: продлить агонию"
На протяжении последних месяцев вокруг зданий бывшего старообрядческого Свято-Успенского мужского монастыря на Черемшане разворачивались весьма драматические события. Несмотря на многочисленные просьбы староверов вернуть монастырские здания Церкви, Минист «Язык вражды» в столетие трагедии 1917 года?
Забыть «язык вражды»"
Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"

16 июля 2017, 09:16
Британский доброволец в ВСН Бенджамин Стимсон
Воевавшего за Новороссию британского добровольца приговорили к пяти годам тюрьмы (ВИДЕО)

Суд английского Манчестера вынес приговор британскому добровольцу в рядах армии Новороссии Бену Стимсону.

Сообщается, что ополченец, воевавший в 2015 году в составе Интербригады, у себя на родине был приговорен к пяти годам лишения свободы.

«Стимсон – рабочий парень из Англии, сын профсоюзного лидера – шахтера, разоренного политикой печально известной Маргарет Тэтчер. Бен Стимсон ненавидит западный империализм, и в ДНР его привело желание помочь восставшему против киевской хунты народу Донбасса», - говорится в сообщении партии «Другая Россия».

Известный британский журналист, друг Бена Стимсона Грэм Филлипс выпустил ролик в Youtube, в котором сравнил судьбу Стимсона с судьбой британского наемника из украинского нацистского батальона «Азов» Криса Гэррэта, не имеющего проблем с британской Фемидой.


19 июля 2017, 21:28
Новое государство Малороссия было учреждено 18 июля 2017 года в столице Донецкой народной республики. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», основные документы данного гособразования, Политическую декларацию и Конституционный акт, зачитали глава ДН

Эксперт: Конфликт на Донбассе может быть решён только военным путём

Новое государство Малороссия было учреждено 18 июля 2017 года в столице Донецкой народной республики.
19 июля 2017, 02:10
Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко

ДНР возглавила борьбу за Малороссию

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко 18 июля 2017 года объявил о создании государства Малороссия, которое должно стать правопреемником бывшей Украины.
16 июля 2017, 11:08
Активистка Русской Весны в Донбассе Татьяна Мармазова

Татьяна Мармазова снова находится под угрозой депортации из России (ФОТО)

Тульский областной суд отклонил ходатайство заместителя прокурора Тульской области о приостановлении депортации из России активистки Русской Весны в Донецке Татьяны Мармазовой.
16 июля 2017, 06:23
Бывший харьковский губернатор Михаил Добкин

Бывшего харьковского губернатора хунта отпустит из СИЗО за 2 миллиона долларов

Задержанного 15 июля 2017 года по представлению так называемого генерального прокурора киевской хунты Юрия Луценко бывшего губернатора Харьковской области и нынешнего депутата Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина отпустят из СИЗО в случае внесения залога в 50 миллионов гривен (1,9 миллиона долларов).
4 июля 2017, 19:37

Стала известна дата первой встречи Трампа с Путиным

Москва и Вашингтон согласовали дату первой личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Она пройдет 7 июля "на полях" саммита G20 в Гамбурге, сообщает РИА Новости. С начала года Путин и Трамп уже трижды общались по телефону.
4 июля 2017, 00:44
Британский доброволец в ВСН Бенджамин Стимсон

В Великобритании будут судить ополченца ЛНР (ФОТО)

Британский суд намерен осудить 41-летнего Бенджамина Стимсона, воевавшего в 2015 году против украинских карателей в Новороссии в составе Интербригады. По возвращении в родной Манчестер в 2016 году Стимсон был задержан.
4 июля 2017, 00:32
Бывший пресс-атташе ФК "Шахтер", супруг Татьяны Мармазовой Руслан Мармазов

Тульский суд отложил депортацию Мармазовых

Зареченский районный суд города Тулы с подачи областной прокуратуры отложил депортацию активистки Русской Весны в Донбассе Татьяны Мармазовой. Об этом сообщил в своем блоге ее супруг, бывший пресс-секретарь ФК «Шахтёр» Руслан Мармазов.
1 июля 2017, 08:36
Лариса Чубарова ("Тереза")

Хунта приговорила гражданку России к 11 годам тюрьмы за помощь ополчению ДНР

В Харькове 29 июня 2017 года киевским режимом незаконно осуждена гражданка России Лариса Чубарова, известная под позывным «Тереза». Женщину приговорили к 11 годам тюремного заключения, информирует Life.
30 июня 2017, 19:42
“Сербы на Косовом поле знали одну истину, что Сербия - вечная страна”, - заявил лидер Международного “Евразийского движения” Александр Дугин, выступая на пресс-конференции, которая прошла 28 июня 2017 года в столице Сербии Белграде на сербский православны

Дугин: “Сербы на Косовом поле знали, что Сербия - вечная страна” (ФОТО&ВИДЕО)

“Сербы на Косовом поле знали одну истину, что Сербия - вечная страна”, - заявил лидер Международного “Евразийского движения” Александр Дугин, выступая на пресс-конференции, которая прошла 28 июня 2017 года в столице Сербии Белграде на сербский православный праздник Видовдан.
27 июня 2017, 08:52
директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты России Валерий Коровин

Коровин: Киев зачищает Донбасс ради военных баз США (ВИДЕО)

Киев проводит в Донбассе операцию «Чистое поле», выжигая дотла пространство с целью ввести туда, в конечном итоге, американские базы и непосредственно начать войну против России, считает директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты России Валерий Коровин.
24 июня 2017, 23:00
замминистра госбезопасности ЛНР Александр Басов

СБУ готовит очередную провокацию против ОБСЕ (ВИДЕО)

Украинские спецслужбы намерены совершить террористический акт в отношении сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщили 24 июня 2017 года в МГБ ЛНР.
24 июня 2017, 01:14
Вадим Погодин (Керчь)

Ополченца из Крыма собираются выдать хунте

В Ялте 20 июня 2017 года правоохранительными органами задержан участник Русской Весны в Крыму и бывший командир батальона «Керчь» Вадим Погодин (позывной «Керчь»).
17 июня 2017, 19:51
Депутат Государственной Думы РФ Евгений Фёдоров

Евгений Фёдоров: Необходимо признать факт незаконной ликвидации СССР

Ситуация, сложившаяся вокруг решения Тульского суда о депортации активистки Русской Весны Татьяны Мармазовой, не может быть полностью решена до тех пор, пока не будут переосмыслены и переоценены последствия 1991 года, считает депутат Государственной Думы РФ Евгений Фёдоров.
15 июня 2017, 15:15
эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодежи (ЕСМ) Наталья Макеева

Макеева: Выдача Мармазовых хунте – преступление против Русского Мира

Ситуация с возможной экстрадицией активистки Русской Весны в Донецке, экс-проректора Донецкого национального университета (ДонНУ) Татьяны Мармазовой на Украину, в соответствии с постановлением Тульского областного суда, просто вопиющая, уверена эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодежи (ЕСМ) Наталья Макеева.
15 июня 2017, 04:36
Татьяна Мармазова

Татьяну Мармазову выдворяют из России (ФОТО)

Тульский областной суд 14 июня 2017 года постановил оставить в силе решение Зареченского районного суда города Тулы в отношении активистки Русской Весны, бывшего проректора Донецкого национального университета (ДонНУ) Татьяны Мармазовой о нарушении режима пребывания на территории РФ.
10 июня 2017, 02:49
Алексей Навальный

Навальный пообещал вернуть Донбасс киевской хунте

Известный представитель либеральной пятой колонны Алексей Навальный в эфире телеканала «Дождь» пообещал вернуть киевской хунте контроль на Донбасс в том случае, если его сделают президентом России. «Если я стану президентом, я выполню Минские соглашения.
8 июня 2017, 21:37
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Кремль не подпустит НАТО к границам России

В Москве с недоверием и озабоченностью относятся к возможному расширению НАТО. Об этом заявил 8 июня 2017 года пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
30 мая 2017, 09:45
Татьяна Мармазова

Героям Русской весны дали 10 суток на выезд из России

Задержание в Туле одной из организаторов и активистки Русской весны в Донецке, экс-проректора Донецкого национального университета (ДонНУ) Татьяны Мармазовой днем 29 мая 2017 года встревожило соцсети.
29 мая 2017, 18:19
Татьяна Мармазова, Руслан Мармазов, Новороссия, Донбасс, Донецкая народная республика, Донецк, ДНР, Русская весная

Героя Русской весны Мармазову задержали для выдачи Украине

Одна из активных участников Русской весны 2014 года в Донецке, бывший проректор Донецкого национального университета Татьяна Мармазова задержана в Туле.
27 мая 2017, 23:50

В США умер главный идеолог атлантизма

В пятницу, 27 мая 2017г, в возрасте 89 лет скончался помощник по национальной безопасности президента США Джимми Картера в 1977-1981 годах Збигнев Бжезинский, сообщает американский телеканал Fox News.
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