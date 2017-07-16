Воевавшего за Новороссию британского добровольца приговорили к пяти годам тюрьмы (ВИДЕО)
Суд английского Манчестера вынес приговор британскому добровольцу в рядах армии Новороссии Бену Стимсону.
Сообщается, что ополченец, воевавший в 2015 году в составе Интербригады, у себя на родине был приговорен к пяти годам лишения свободы.
«Стимсон – рабочий парень из Англии, сын профсоюзного лидера – шахтера, разоренного политикой печально известной Маргарет Тэтчер. Бен Стимсон ненавидит западный империализм, и в ДНР его привело желание помочь восставшему против киевской хунты народу Донбасса», - говорится в сообщении партии «Другая Россия».
Известный британский журналист, друг Бена Стимсона Грэм Филлипсвыпустил ролик в Youtube, в котором сравнил судьбу Стимсона с судьбой британского наемника из украинского нацистского батальона «Азов» Криса Гэррэта, не имеющего проблем с британской Фемидой.
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