Бывшего харьковского губернатора хунта отпустит из СИЗО за 2 миллиона долларов
Задержанного 15 июля 2017 года по представлению так называемого генерального прокурора киевской хунты Юрия Луценко бывшего губернатора Харьковской области и нынешнего депутата Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина отпустят из СИЗО в случае внесения залога в 50 миллионов гривен (1,9 миллиона долларов).
Ранее в отношении Добкина Печерским районным судом Киева была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Бывшего харьковского губернатора обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий с целью завладения 78 га земли в Харькове общей стоимостью 8,5 миллионов долларов. Данное преступление было им якобы совершено еще в 2008 году, когда Добкин занимал должность мэра Харькова.
13 июля 2017 года Верховная Рада по представлению Луценко большинством голосов сняла с Добкина депутатскую неприкосновенность и дала согласие на его задержание.
Сам Добкин заявил, что у него нет средств на внесение залога, а продавать собственный дом ради этого он считает унижением. Свое задержание он расценивает не иначе, как политическое преследование.
Отмечается, что за Добкина уже вступились его коллеги по фракции «Оппозиционный блок», заявившие о готовности взять его на поруки.
Напомним, что Михаил Добкин возглавлял Харьковскую ОГА в период с 18 марта 2010 по 2 марта 2014 года и наряду с мэром Харькова Геннадием Кернесом считался одним из основных противников так называемого Евромайдана и государственного переворота на Украине. Однако затем он добровольно сложил с себя полномочия харьковского губернатора и даже принял участие в инспирированных киевской хунтой президентских выборах 2014 года.
«Арест Добкина - типичный пример того, как двурушничество и предательство, в конечном итоге, выходят боком. Он сделал все, чтобы слить тех людей, которые в него верили, но для хунты не стал ни своим, ни хотя бы просто неприкасаемым», - прокомментировал ситуацию порталу "Евразия" политический эксперт Дмитрий Павленко.
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