Хунта приговорила гражданку России к 11 годам тюрьмы за помощь ополчению ДНР
В Харькове 29 июня 2017 года киевским режимом незаконно осуждена гражданка России Лариса Чубарова, известная под позывным «Тереза».
Женщину приговорили к 11 годам тюремного заключения, информирует Life.
По данным СБУ, женщина якобы принимала участие в акциях Антимайдана, а также находилась в ополчении ДНР, где якобы принимала участие в допросах пленных боевиков ВСУ.
Отметим, что в МИД РФ информацию о суде над гражданкой России пока никак не прокомментировали.
Как сообщает РИА Новости, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена заняться делом Чубаровой в том случае, если будет соответствующее обращение от осужденной или ее родных.
«Я обращаюсь в том случае, когда ко мне обращается пострадавшая сторона. Таков федеральный конституционный закон. Если ко мне поступит обращение, я обязательно буду подключаться к этим вопросам», - пояснила Москалькова.
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