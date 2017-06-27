Коровин: Киев зачищает Донбасс ради военных баз США (ВИДЕО)
Киев проводит в Донбассе операцию «Чистое поле», выжигая дотла пространство с целью ввести туда, в конечном итоге, американские базы и непосредственно начать войну против России, считает директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты России Валерий Коровин.
По его словам, остановить войну можно только силовым принуждением Киева к миру, а именно путем ввода в Донбасс российских миротворческих сил.
«Если бы российские войска там находились еще весной 2014 года, ни одна пуля бы не пролетела, ни один правосек не посмел бы пукнуть в сторону России и русских людей, живущих на Донбассе. Но так как российских войск там нет, то такие “смелые” “гарные” парни изгаляются над местным населением, физически уничтожая. Тотально, все подряд, бьют по квадратам, не обращая внимание – сады, дети, остановки, военные объекты – все сметают с пути. А тот, кому это не нравится, может убираться вон отсюда, как нам советует человек, сваливший из страны. Это называется операция “Чистое поле” - очистить пространство от людей, для того, чтобы ввести туда американские военные базы и дальше уже начинать эскалацию действительно войны с Россией. Вот что происходит. Эту сторону невозможно призывать к здравому смыслу. Ее можно только принудить к миру физически», - приводит заявление эксперта «Колокол России».
«Принудительная украинизация – это и есть фашизм, который создает искусственную нацию через изъятие других органических коллективных идентичностей, - продолжает Коровин. - А если он ставит еще и народ один над другим, т.е. создает иерархию народов – это нацизм, т.е. национал-социализм. И сегодня мы наблюдаем именно это. Три последних года происходит искусственная украинизация, уничтожение русских как культурно-организационного явления, как органической общности, физически или через “прошивку”, т.е. через запугивание и через возможность заставить стать украинцами. “Ты, сволочь, либо говоришь сейчас, что ты украинец, либо мы тебя просто шлепнем здесь в рамках АТО”. А когда Донбасс будет очищен от русских людей, вот тогда этот прекрасный американский план будет реализован»
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