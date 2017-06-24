СБУ готовит очередную провокацию против ОБСЕ (ВИДЕО)
Украинские спецслужбы намерены совершить террористический акт в отношении сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщили 24 июня 2017 года в МГБ ЛНР.
«Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики получена оперативная информация о готовящихся спецслужбами Украины на границе с Крымом провокациях в отношении международных наблюдателей ОБСЕ. По имеющимся у нас данным, в районах пунктов пропуска “Каланчак”, “Чаплинка” и “Чонгар” сотрудниками Службы безопасности Украины готовится покушение на представителей мониторинговой миссии, среди которых Ханс Петер Эттер и Пол Маккалоу», - заявил замминистра госбезопасности ЛНР Александр Басов.
Он также озвучил имена и фамилии сотрудников департамента контрразведки СБУ, которые находятся в районе указанных пунктов пропуска на границе с Крымом и могут быть причастны к совершению террористических акций. Это капитан Колечко Сергей Викторович, лейтенанты Озерный Иван Николаевич, Павлик Владислав Викторович и Пархоменко Алексей Станиславович.
В МГБ ЛНР обратились к сотрудникам международных миссий, действующих на территории бывшей Украины, с призывом соблюдать меры безопасности, чтобы не стать жертвами терактов, устроенных СБУ, передает ИА «Новороссия».
Напомним, сотрудниками МГБ ДНР 21 июня 2017 года были задержаны двое вооруженных людей, пытавшихся совершить нападение на представителей миссии ОБСЕ в районе железнодорожного вокзала города Ясиноватая. Установлено, что они были завербованы украинскими спецслужбами и направлены на территорию Донецкой Народной Республики с целью совершения спланированной провокации.
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