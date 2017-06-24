В Ялте 20 июня 2017 года правоохранительными органами задержан участник Русской Весны в Крыму и бывший командир батальона «Керчь» Вадим Погодин (позывной «Керчь»).
Как отмечает корреспондент портала Евразия, «Керчь» задержан на основании обращения Украины в Интерпол. В настоящее время готовится процедура по его экстрадиции, он находится под стражей в ИВС Симферополя.
Отмечается, что Вадим Погодин является уроженцем Донецка. В начале 2014 года он проживал в Крыму, принимал активное участие в событиях Русской Весны, однако российское гражданство так и не получил. Впоследствии находился в рядах ополчения ДНР.
«Этот случай компрометирует всю Русскую Весну и становится ясно, что Украине достаточно, со своей стороны сделать подлог в виде возбуждения уголовного дела гражданского характера, и РФ готова выдать любого ополченца и участника Русской Весны», - пишет в своем Facebook Ioann Semenov.
Вместе с тем, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков на своей странице Вконтакте сообщил, что Погодина не будут выдавать на расправу киевской хунте.
«Днем меня лично заверили, что выдачи "Керча" на Укру не будет. Но это, мол, не значит, что его освободят», - написал Стрелков.
Ранее портал Евразия писал о том, что в соответствии с решением тульского суда может быть депортирована на Украину активистка Русской Весны в Донбассе Татьяна Мармазова, которую обвиняют в нарушении миграционного режима. «Евразия» продолжает следить за развитием ситуации.
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