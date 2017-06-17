Евгений Фёдоров: Необходимо признать факт незаконной ликвидации СССР
Ситуация, сложившаяся вокруг решения Тульского суда о депортации активистки Русской Весны Татьяны Мармазовой, не может быть полностью решена до тех пор, пока не будут переосмыслены и переоценены последствия 1991 года, считает депутат Государственной Думы РФ Евгений Фёдоров.
По его словам, необходимо ответить на главные вопросы: что представляет собой наше Отечество, и является ли Киев его частью.
«Пока мы не признаем факт незаконной ликвидации СССР, мы будем вести вот эту Отечественную войну с завязанными глазами, мы будем ее проигрывать, в том числе будут уходить из жизни, уничтожаться люди – патриоты России», - заявил народный избранник в беседе с корреспондентом портала Евразия.
«Суд работает по закону, по Конституции. Если по Конституции, по закону мы не можем обеспечить восстановление нашего Отечества, то все время будут какие-то игрища, которые никогда не приведут к положительному результату. Необходимо решить суть вопроса, а суть вопроса – незаконная ликвидация СССР Горбачевым, которую нужно отменить по суду, а дальше спокойно восстанавливать наше Отечество и в правовом, и в территориальном, и в юридическом смыслах. И тогда судьи будут работать на Россию, а не против России как сейчас. Тем более, они работают против России не только в этом случае, но и во многих других», - убеждён Фёдоров.
Вместе с тем, накануне стало известно, что ситуацию с Мармазовой взяли под контроль депутаты Государственной Думы. Профильные комитеты нижней палаты парламента намерены обратиться в Генпрокуратуру с целью недопущения депортации активистки Русской Весны на Украину, где ей грозит расправа.
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