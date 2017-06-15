Макеева: Выдача Мармазовых хунте – преступление против Русского Мира
Ситуация с возможной экстрадицией активистки Русской Весны в Донецке, экс-проректора Донецкого национального университета (ДонНУ) Татьяны Мармазовой на Украину, в соответствии с постановлением Тульского областного суда, просто вопиющая, уверена эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодежи (ЕСМ) Наталья Макеева.
«Татьяна Мармазова была среди тех, кто стоял за Русской весной 2014 года в Донецке, среди тех, кто приближал её, находясь под пристальным вниманием СБУ. Она и другие активисты действовали тогда на свой страх и риск. Они - герои Русского мира наравне с теми, кто воюет с оружием в руках. И выдавать Татьяна и её супруга, Руслана Мармазова киевской хунте - преступление против всего большого русского народа, против Большой России, неотъемлемой частью которой является Новороссия», - заявила эксперт в интервью порталу Евразия.
По словам Макеевой, Мармазовы по сути стали жертвами бездушной системы, которая не видит разницы между выходцем из Средней Азии, приехавшим класть кирпич, и своими самыми верными сторонниками.
«Уверена, что произошедшее - недоразумение, эксцесс исполнителя в лице судебной системы и самого страшного - выдачи Мармазовых на Украину, не произойдёт», - подчеркнула собеседница Евразии.
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