Тульский областной суд 14 июня 2017 года постановил оставить в силе решение Зареченского районного суда города Тулы в отношении активистки Русской Весны, бывшего проректора Донецкого национального университета (ДонНУ) Татьяны Мармазовой о нарушении режима пребывания на территории РФ.
Теперь женщине грозит принудительное выдворение за пределы Российской Федерации, отмечает портал Евразия.
Важно отметить, что на Украине, гражданкой которой является Мармазова, женщина за свою политическую и общественную деятельность занесена в организованные киевским режимом расстрельные списки. В случае депортации на подконтрольную киевской хунте территорию ей грозит в лучшем случае тюремный срок.
Стоит добавить, что с обращениями к представителям российской власти по недопущению выдворения Татьяны Мармазовой и с просьбой о выдаче ей и ее супругу, бывшему пресс-атташе футбольного клуба «Шахтёр» Руслану Мармазову разрешения на временное проживание в РФ обращались многие политические и общественные деятели и журналисты. Среди них депутат Государственной Думы РФ, писатель Сергей Шаргунов, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и др. Однако соответствующей реакции пока не последовало.
Как отметил в своем блоге Руслан Мармазов, состояние здоровья Татьяны не позволило ей присутствовать на рассмотрении апелляции в Тульском областном суде. Несмотря на соответствующее обращение, суд отказался переносить заседание.
«Что будем делать дальше? Не знаю. Но вы должны знать одно, вины на нашей семье нет. Оклеветаны, оболганы, подставлены. Зачем весь этот адский спектакль? Для дискредитации активистов русского мира. Это если очень коротко. Увы, у Русского мира есть враги и внутри России», - с горечью резюмировал Мармазов.
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