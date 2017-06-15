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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждовать с Турцией"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
В 2014 году указом Президента России утверждены Основы государственной культурной политики, чего до этого не было. Либералы-западники, державшие в своих руках практически все государственные и частные СМИ на протяжении 1990-х да и 2000-х г.г Евразийство Пахмутовой
Нежность нового евразийства"
Сегодня, 27 января 2017 года, в возрасте 62 лет ушел от нас великий мыслитель, русский философ, знаток права, член Союза писателей России, поэт и режиссер Владимир Игоревич Карпец. Выражаем соболезнования семье, близким и друзьям Владимира Игоревича. Владимир Карпец: Защитник идеи Русской Монархии, Русского Царства, Третьего Рима
Умер Владимир Карпец"
В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерс Опасная «глухота»
Опасная «глухота»"
Неоевразийство — политическая философия, наследующая классическому евразийству и русской консервативной мысли. Классическое евразийство возникло в среде русской эмиграции, размышлявшей о причинах краха русской культуры и гибели государства. Неоевразийство Неоевразийство как ценностная система
И снова об идеях..."
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Американских сторонников Трампа, разочаровавшихся в нем после ударов по Сирии и военных выпадов против Северной Кореи, на неделе порадовала новость о поддержке отечественного производителя. «Покупай американское, нанимай американцев», - так коротко назвал Трамп против "болота"
Доктрина Монро как шанс для мира"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
В феврале прошёл столетний юбилей Февральской революции. Через несколько месяцев мы отметим столетие эпохального события не только российского, но и мирового уровня – Октября 1917 года. В последнее время тема революционного столетия регулярно поднимается «Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь 1917-го
«Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь"
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
Астана надежды нашей"
Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе «Россиянство»: опасность простых решений
Россия – это сложно!"
Активист Русской Весны в Донбассе, помощник начальника штаба 4-го разведывательно-штурмового батальона (РШБ) ВС ДНР, старший лейтенант ВС ДНР Александр Матюшин (позывной «Варяг») в эксклюзивном интервью корреспонденту порталу «Евразия» рассказал о своем б «Варяг»: Любая провокация может привести к полномасштабной войне
Варяг: Донбасс и провокации"
Тульский областной суд 14 июня 2017 года отклонил апелляцию активистки Русской Весны в Донецке, бывшего проректора Донецкого национального университета (ДонНУ) Татьяны Мармазовой, которую обвиняют в нарушении миграционного законодательства. Теперь женщине Руслан Мармазов: Мы требуем соблюсти закон!
Спасти "маму" Русской весны!"
Джонс: Мир готов к переменам Джонс: Мир готов к переменам
После Обамы"
Ремень от РПК привычно натирает плечо, мы возвращаемся на обед со своих позиций в место постоянной дислокации, находящейся недалеко от наших позиций в дачном поселке. До войны это был прекрасный поселок, окруженный живописным степным пейзажем со множество Очерки окопной войны
Тайна война в Великой степи"
Попалась на глаза одна сопливая история на днях. Украинофильный портал bbcccnn.com.ua написал историю про боевика "АТО", онкобольного, молодого, отвергнутого семьей и друзьями, в общем, самого разнесчастного кровопийцу Владимира Бабия. Родом это туловище Отработанные "патроны" Порошенко или куда деваются "киборги"
Судьба "киборга""
Согласно всем социологическим опросам, проведённым на Украине, Юлия Тимошенко уверенно лидирует среди потенциальных кандидатов в президенты Украины. Вместе с тем, всё чаще поднимается вопрос о проведении там досрочных выборов президента. С одной стороны, Украинский Трамп или конец Украины?
Украина: продлить агонию"

15 июня 2017, 04:36
Татьяна Мармазова
Татьяну Мармазову выдворяют из России (ФОТО)

Тульский областной суд 14 июня 2017 года постановил оставить в силе решение Зареченского районного суда города Тулы в отношении активистки Русской Весны, бывшего проректора Донецкого национального университета (ДонНУ) Татьяны Мармазовой о нарушении режима пребывания на территории РФ.

Теперь женщине грозит принудительное выдворение за пределы Российской Федерации, отмечает портал Евразия.

Важно отметить, что на Украине, гражданкой которой является Мармазова, женщина за свою политическую и общественную деятельность занесена в организованные киевским режимом расстрельные списки. В случае депортации на подконтрольную киевской хунте территорию ей грозит в лучшем случае тюремный срок.

Стоит добавить, что с обращениями к представителям российской власти по недопущению выдворения Татьяны Мармазовой и с просьбой о выдаче ей и ее супругу, бывшему пресс-атташе футбольного клуба «Шахтёр» Руслану Мармазову разрешения на временное проживание в РФ обращались многие политические и общественные деятели и журналисты. Среди них депутат Государственной Думы РФ, писатель Сергей Шаргунов, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и др. Однако соответствующей реакции пока не последовало.

Как отметил в своем блоге Руслан Мармазов, состояние здоровья Татьяны не позволило ей присутствовать на рассмотрении апелляции в Тульском областном суде. Несмотря на соответствующее обращение, суд отказался переносить заседание.

«Что будем делать дальше? Не знаю. Но вы должны знать одно, вины на нашей семье нет. Оклеветаны, оболганы, подставлены. Зачем весь этот адский спектакль? Для дискредитации активистов русского мира. Это если очень коротко. Увы, у Русского мира есть враги и внутри России», - с горечью резюмировал Мармазов.
Татьяна Мармазова, Руслан Мармазов, Тула, Тульский областной суд, Русская весна, Новороссия, Донбасс, Донецкая народная республика, Донецк, ДНР
17 июня 2017, 19:51
Депутат Государственной Думы РФ Евгений Фёдоров

Евгений Фёдоров: Необходимо признать факт незаконной ликвидации СССР

Ситуация, сложившаяся вокруг решения Тульского суда о депортации активистки Русской Весны Татьяны Мармазовой, не может быть полностью решена до тех пор, пока не будут переосмыслены и переоценены последствия 1991 года, считает депутат Государственной Думы РФ Евгений Фёдоров.
15 июня 2017, 15:15
эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодежи (ЕСМ) Наталья Макеева

Макеева: Выдача Мармазовых хунте – преступление против Русского Мира

Ситуация с возможной экстрадицией активистки Русской Весны в Донецке, экс-проректора Донецкого национального университета (ДонНУ) Татьяны Мармазовой на Украину, в соответствии с постановлением Тульского областного суда, просто вопиющая, уверена эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодежи (ЕСМ) Наталья Макеева.
10 июня 2017, 02:49
Алексей Навальный

Навальный пообещал вернуть Донбасс киевской хунте

Известный представитель либеральной пятой колонны Алексей Навальный в эфире телеканала «Дождь» пообещал вернуть киевской хунте контроль на Донбасс в том случае, если его сделают президентом России. «Если я стану президентом, я выполню Минские соглашения.
8 июня 2017, 21:37
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Кремль не подпустит НАТО к границам России

В Москве с недоверием и озабоченностью относятся к возможному расширению НАТО. Об этом заявил 8 июня 2017 года пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
30 мая 2017, 09:45
Татьяна Мармазова

Героям Русской весны дали 10 суток на выезд из России

Задержание в Туле одной из организаторов и активистки Русской весны в Донецке, экс-проректора Донецкого национального университета (ДонНУ) Татьяны Мармазовой днем 29 мая 2017 года встревожило соцсети.
29 мая 2017, 18:19
Татьяна Мармазова, Руслан Мармазов, Новороссия, Донбасс, Донецкая народная республика, Донецк, ДНР, Русская весная

Героя Русской весны Мармазову задержали для выдачи Украине

Одна из активных участников Русской весны 2014 года в Донецке, бывший проректор Донецкого национального университета Татьяна Мармазова задержана в Туле.
27 мая 2017, 23:50

В США умер главный идеолог атлантизма

В пятницу, 27 мая 2017г, в возрасте 89 лет скончался помощник по национальной безопасности президента США Джимми Картера в 1977-1981 годах Збигнев Бжезинский, сообщает американский телеканал Fox News.
22 мая 2017, 22:02
Владимир Карпец

В Москве пройдет вечер памяти Владимира Карпца

Вечер памяти выдающегося русского консервативного мыслителя, автора теории социал-монархизма, поэта, писателя, публициста Владимира Карпца (12 декабря 1954 — 27 января 2017) состоится 23 мая 2017 года в Москве. «Карпец мыслил о России и для России.
22 мая 2017, 21:53

Украинские террористы ведут ожесточенный обстрел Донецка

Вечером 22 мая 2017 года украинские террористы открыли ожесточенный огонь по пригородам и окраинам Донецка. Работают минометы 82 и 120мм, танки, артиллерийские орудия калибра 122 и 152 мм, передает собкор портала Евразия.
19 мая 2017, 09:34

Волонтеры и журналисты доставили гуманитарную помощь жителям Спартака (ВИДЕО&ФОТО)

Группа волонтеров и журналистов из Российской Федерации и ДНР приняла участие в доставке гуманитарной помощи жителям прифронтового поселка Спартак.
18 мая 2017, 22:21

Срочно: ВСУ применили фосфор в районе Ясиноватского блокпоста

Фосфорные боеприпасы предположительно применили формирование, подконтрольные Киеву в районе Ясиноваского блокпоста под Донецком.
18 мая 2017, 22:16

Срочно: ВСУ под Донецком применили РСЗО «Град»

Корреспондент портала «Евразия» сообщает о резком усилении обстрелов бандформированиями, подконтрольными Киеву, столицы Донецкой народной республики (ДНР) города Донецка.
15 мая 2017, 20:47
заместитель председателя Изборского клуба, политолог и публицист Олег Розанов.

Розанов: Украина променяла суверенитет на европейские бусы

Нынешняя вакханалия на Украине, связанная с предоставлением Евросоюзом безвизового режима заставляет усомниться в психическом здоровье киевских политиков, считает заместитель председателя Изборского клуба, политолог и публицист Олег Розанов.
15 мая 2017, 20:05
эксперт Изборского клуба, депутат Брянской областной думы Виктор Гринкевич

Гринкевич: Оппозиция делает ставку на «цветные» технологии ввиду своей непопулярности у населения

Согласно данным, опубликованным Фондом развития гражданского общества (ФоРГО), поддержка действующего президента России Владимира Путина почти за год до президентских выборов является безоговорочной при диапазоне явки в 67-72%.
15 мая 2017, 15:35
Житие святого Северина

Житие святого Северина. Скучно не будет

Яков Иосифович Цукерник (1938-2016) перевёл со средневековой латыни и художественно реставрировал «Житие святого Северина».
14 мая 2017, 22:34
Командующий оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин

Басурин: Украина устроила кровавую провокацию в Авдеевке ради пиара перед Европой

Кровавая трагедия в Авдеевке вечером 13 мая 2017 года, жертвами которой стали четверо мирных жителей, была устроена киевским режимом в преддверии очередной встречи трехсторонней контактной группы в Минске и в связи с финалом конкурса «Евровидение», заявил 14 мая 2017 года командующий оперативным командованием Минобороны ДНР Эдуард Басурин.
13 мая 2017, 23:16
Андрей Пургин Главы республик ЛНР и ДНР в связи с прошедшим Днем Республики (11 мая) сделали заявления о готовности Новороссии войти в состав РФ.

Республики Донбасса подтвердили готовность к присоединению к России

Главы Луганской и Донецкой народных республик, а также заметные лидеры общественного мнения сделали заявления о готовности Новороссии войти в состав Российской Федерации.
12 мая 2017, 23:34
Юлия Чичерина

Донецк отметил третью годовщину Республики (ВИДЕО&ФОТО)

В столице Донецкой Народной Республики городе Донецке 11 мая 2017 года состоялись праздничные торжества, посвященные третьей годовщине всенародного референдума о независимости ДНР.
12 мая 2017, 22:24
Бессмертный полк, Лондон, Михаил Толстых, Гиви, Арсен Павлов, Моторола, Москва, Лондон, Донецк Негодование либеральной общественности в социальных сетях, вызванное появлением на акции «Бессмертный полк» в Донецке, Москве и Лондоне портретов легендарных за

Макеева: Либералов бесит русский героизм

Негодование либеральной общественности в социальных сетях, вызванное появлением на акции «Бессмертный полк» в Донецке, Москве и Лондоне портретов легендарных защитников Донбасса Арсена Павлова – «Моторолы» и Михаила Толстых – «Гиви» , прокомментировала глава Информслужбы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), эксперт Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.
12 мая 2017, 02:12

По Москве торжественно пронесли портреты Гиви и Моторолы (ФОТО)

Участники акции «Бессмертный полк» в Москве 9 мая 2017 года несли портреты легендарных командиров ополчения Новороссии, Михаила Толстых, известного под позывным «Гиви» и Арсена Павлова, известного как «Моторола».
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