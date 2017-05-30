Героям Русской весны дали 10 суток на выезд из России
Задержание в Туле одной из организаторов и активистки Русской весны в Донецке, экс-проректора Донецкого национального университета (ДонНУ) Татьяны Мармазовой днем 29 мая 2017 года встревожило соцсети. Сообщалось, что ей и её супругу, бывшему пресс-атташе «Шахтёра» Руслану Мармазову грозит принудительная депортация в Киев, где чету Мармазовых ожидает в лучшем случае большой тюремный срок, а в худшем – расправа со стороны украинских нацистов.
После того, как подробности данной истории просочились в СМИ, Мармазову и ее супруга освободили, предписав покинуть территорию РФ. Правда, у героев Русской Весны есть 10 дней, чтобы в судебном порядке обжаловать данное решение, передает собкор портала Евразия.
По словам Руслана Мармазова, формальным поводом для задержания его супруги стала якобы просроченная миграционная карта. Он же был задержан в связи с неповиновением сотрудникам полиции.
«Таня разволновалась, что можно понять, всякому терпению бывает конец. А уж когда ее решили обыскивать и снимать отпечатки пальцев… Все понимаю, процедура такая, но это унизительно, не находите? Пошумели слегка, случился мимолетный конфликт с полицией. И мне нашлось применение в суде. Забегая наперёд скажу, что наказали админштрафом. Что воспринимаю как заслуженную плату за учёбу. Был не вполне прав, хотя, на моем месте за жену заступился бы любой. И товарищи полицейские это сами понимали. А я извинился совершено искренне, сейчас и письменно это делаю. Служивые люди, оказавшиеся в эпицентре событий, затеянными не ими», - поделился информацией о случившемся на своем авторском сайте Руслан Мармазов.
«Мы держались до последнего, то есть, до 29 мая, и не выносили проблему на публику. Может быть это и не правильно, сложно сказать, но больно не хотелось давать козыри в руки идеологическим врагам. Потому как, даже в том психологическом аду, в который попала наша семья, мы ни на секунду не усомнились в своей правоте, не потеряли веру в Россию, просто разобрались, что есть в ней не только былинные богатыри, но и персонажи поплоше. Причём, некоторые из последних дорвались до рычагов принятия решений. Вредят, да-да. Тем более, в этом надо было разобраться, понять, если на нашем примере будут внесены коррективы в систему, которая, конечно, не идеальна — уже была бы большая польза. В конце концов, старинную забаву бить своих… Ну вы понимаете?», - добавил Мармазов.
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