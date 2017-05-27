В пятницу, 27 мая 2017г, в возрасте 89 лет скончался помощник по национальной безопасности президента США Джимми Картера в 1977-1981 годах Збигнев Бжезинский, сообщает американский телеканал Fox News.
По информации газеты The New York Times, политик умер в больнице в штате Вирджиния. Министерство иностранных дел Польши выразило соболезнования в связи со смертью Бжезинского. "Мир потерял великого человека", - сказали в заявлении польского МИД.
Американская газета Politico также сообщила о кончине известного американского политолога, сославшись при этом на его дочь Мику. "Мой отец мирно отошел в мир иной сегодня (в пятницу) вечером", - процитировало издание ее слова.
Напомним, что Збигнев Бжезинский - американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения, один из ведущих идеологов внешней политики США.
В последние годы вел активную преподавательскую и консультативную деятельность - возглавлял ряд общественных организаций, входил в руководство нескольких фондов и компаний, был ведущим политических программ на телевидении, являлся экспертом Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
На государственной службе был известен работой над глобальной стратегией антикоммунизма и концепцией американской гегемонии нового типа. В книге "Великая шахматная доска: главенство Америки и ее геостратегические императивы", написанной в 1997 году, Бжезинский постулировал геополитическое могущество США — в частности, через распространение влияния в Центральной Азии и на территории бывшего СССР.
"Не стало признанного гроссмейстера геополитики и врага России Збигнева Бжезинского. Его не настигла пуля какого-нибудь молодого серба, он не был отравлен российскими или китайскими спецслужбами. Бжезинский по праву заслужил все это, но умер естественной смертью", - заявил главный редактор ИА "Новороссия"Андрей Коваленко.
По его словам, жителям России "...после смерти магистра геополитических игр стоит вновь и вновь изучать его наследие. В нем – кристаллизованное сознание западных элит, которые объявили России либеральный джихад, создают «новый мировой порядок при гегемонии США против России, за счет России и на обломках России»".
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