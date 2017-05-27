В пятницу, 27 мая 2017г, в возрасте 89 лет скончался помощник по национальной безопасности президента США Джимми Картера в 1977-1981 годах Збигнев Бжезинский, сообщает американский телеканал Fox News .

По информации газеты The New York Times, политик умер в больнице в штате Вирджиния. Министерство иностранных дел Польши выразило соболезнования в связи со смертью Бжезинского. "Мир потерял великого человека", - сказали в заявлении польского МИД.

Американская газета Politico также сообщила о кончине известного американского политолога, сославшись при этом на его дочь Мику. "Мой отец мирно отошел в мир иной сегодня (в пятницу) вечером", - процитировало издание ее слова.

Напомним, что Збигнев Бжезинский - американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения, один из ведущих идеологов внешней политики США.